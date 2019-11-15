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Жители трех деревень получат единовременные выплаты из-за гаффской болезни

15 ноября 2019, 11:22
Фото: Наш город / 1Mi
Жители трех деревень получат единовременные выплаты из-за гаффской болезни.
Жители деревни Ачиры, Иземеть и Ишменева получат компенсации из резервного фонда Тюменской области. Выплаты будут произведены в ноябре.

Согласно постановлению губернатора региона, размер компенсации составит 10 тыс. рублей. Моор отметил, что запрет на лов рыбы не должен ухудшить качество жизни местных жителей.

В настоящий момент новых случаев гаффской болезни не выявлено.

Три дня назад жители села Ачиры создали петицию, в которой просили спасти местное население от голода. Для некоторых из них ловля рыбы в местных водоёмах была основным заработком. Из-за гаффской болезни власти запретили использовать водоёмы и продавать местный улов.

#Новости#Болезни#Единовременные выплаты#Александр Мязин#Общество
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