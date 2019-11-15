Жители трех деревень получат единовременные выплаты из-за гаффской болезни.

Согласно постановлению губернатора региона, размер компенсации составит 10 тыс. рублей. Моор отметил, что запрет на лов рыбы не должен ухудшить качество жизни местных жителей.
В настоящий момент новых случаев гаффской болезни не выявлено.
Три дня назад жители села Ачиры создали петицию, в которой просили спасти местное население от голода. Для некоторых из них ловля рыбы в местных водоёмах была основным заработком. Из-за гаффской болезни власти запретили использовать водоёмы и продавать местный улов.