В поселке «На Липовом» в Тюмени ассенизатор сливал биоотходы

Ассенизатор КАМАЗ со свердловскими номерами сливал биомассу в небольшую расщелину, на территории поселка. Активисты сфотографировали грузовик и разместили сообщение в соцсетях.
«Вот такой предприимчивый бизнесмен ассенизаторщик! Решил, что может сливать фекалии там, где ему захочется!», - рассказал подписчик тюменского паблика.
В департаменте недропользования и экологии региона заявили, что им ничего не известно об этом случае. Чиновники отметили, что без официального обращения у них нет основания для проверки. В конце октября жители тюменского микрорайона Маяк рассказали о сливе биоотходов на территории близлежащего лесного массива. В администрации Тюмени отметили, что проблема уже решается.