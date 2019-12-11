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В поселке «На Липовом» в Тюмени ассенизатор сливал биоотходы

11 декабря 2019, 11:43
Фото: ЧС Тюмень
В поселке «На Липовом» в Тюмени ассенизатор сливал биоотходы
В коттеджном поселке «На Липовом» в Тюмени местные жители поймали водителя, который сливал биоотходы. Об этом рассказал один из участников конфликта, сообщает URA.RU.
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Тюмень

Ассенизатор КАМАЗ со свердловскими номерами сливал биомассу в небольшую расщелину, на территории поселка. Активисты сфотографировали грузовик и разместили сообщение в соцсетях.

Фото: ЧС Тюмень

«Вот такой предприимчивый бизнесмен ассенизаторщик! Решил, что может сливать фекалии там, где ему захочется!», - рассказал подписчик тюменского паблика.

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В департаменте недропользования и экологии региона заявили, что им ничего не известно об этом случае. Чиновники отметили, что без официального обращения у них нет основания для проверки. В конце октября жители тюменского микрорайона Маяк рассказали о сливе биоотходов на территории близлежащего лесного массива. В администрации Тюмени отметили, что проблема уже решается.

#Новости#Отходы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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