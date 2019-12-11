В поселке «На Липовом» в Тюмени ассенизатор сливал биоотходы

В департаменте недропользования и экологии региона заявили, что им ничего не известно об этом случае. Чиновники отметили, что без официального обращения у них нет основания для проверки. В конце октября жители тюменского микрорайона Маяк рассказали о сливе биоотходов на территории близлежащего лесного массива. В администрации Тюмени отметили, что проблема уже решается.