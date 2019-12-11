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Тюменский ученый назвал малазийского клеща в честь Виктора Цоя

11 декабря 2019, 09:22
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменский ученый назвал малазийского клеща в честь Виктора Цоя
Ученый из Тюменского госуниверситета назвал панцирного клеща из малазийских лесов в честь Виктора Цоя, сообщает Znak.
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Тюмень

«Музыка Цоя имела для меня особое значение, и по сей день служит звуковым фоном исследовательской работы», — отмечает исследователь Сергей Ермилов.

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Научные сотрудники Института зоологии из Братиславы из Словакии собрали в подстилке малазийских лесов почвенных панцирных клещей. Тюменский исследователь принял участие в идентификации этих клещей. В итоге был обнаружен клещ, ранее не известный науке. Его отнесли к роду Trachyoribates. Теперь к этому латинскому названию добавилось окончание viktortsoii. Клещи Trachyoribates viktortsoii отличаются от остальных сетчатым рисунком покровов тела.

#Новости#Клещи#Виктор Цой#ТюмГУ#Ученые#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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