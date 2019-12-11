Тюменский ученый назвал малазийского клеща в честь Виктора Цоя

Научные сотрудники Института зоологии из Братиславы из Словакии собрали в подстилке малазийских лесов почвенных панцирных клещей. Тюменский исследователь принял участие в идентификации этих клещей. В итоге был обнаружен клещ, ранее не известный науке. Его отнесли к роду Trachyoribates. Теперь к этому латинскому названию добавилось окончание viktortsoii. Клещи Trachyoribates viktortsoii отличаются от остальных сетчатым рисунком покровов тела.