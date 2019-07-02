Клещи в Тюменской области переносят энцефалит и боррелиоз

Всем пострадавшим, не привитым против клещевого вирусного энцефалита, назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином, пояснили в региональном Роспотребнадзоре.
Специалисты, чтобы предотвратить присасывание клещей в местах массового отдыха, проводят акарицидные обработки. В том числе на территории детских садов, школ, медицинских учреждений, кладбищ. Всего с начала сезона было обработано порядка 6 тыс. га.
Специалисты напоминают тюменцам, что наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. С начала сезона в регионе было привито почти 70 тыс. человек.
В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью, напоминают специалисты.