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Клещи в Тюменской области переносят энцефалит и боррелиоз

2 июля 2019, 06:03
Фото: pixabay.com
В 34 клещах, принятых от населения Тюменской области, специалисты обнаружили антиген вируса энцефалита, еще в 632 - возбудитель боррелиоза. Всего было исследовано почти 2 тыс. клещей.
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Тюмень

Всем пострадавшим, не привитым против клещевого вирусного энцефалита, назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином, пояснили в региональном Роспотребнадзоре.

Специалисты, чтобы предотвратить присасывание клещей в местах массового отдыха, проводят акарицидные обработки. В том числе на территории детских садов, школ, медицинских учреждений, кладбищ. Всего с начала сезона было обработано порядка 6 тыс. га.

Специалисты напоминают тюменцам, что наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. С начала сезона в регионе было привито почти 70 тыс. человек.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью, напоминают специалисты.

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#Новости#Клещевой энцефалит#Клещи#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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