nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Скончались двое студентов тюменского колледжа водного транспорта

11 декабря 2019, 13:04
Фото: 1Mi
Два студента тюменского колледжа водного транспорта погибли
Двое учащихся из тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса погибли. Трагедия произошла несколько дней назад, сообщает 72.ру.
Сюжет
Тюмень

«Сын пришел с занятий и говорит, что погибли два мальчика из колледжа», - отметил собеседник тюменского информационного портала.

Об инциденте стало известно только 11 декабря. Уточняется, что это два не связанных между собою случая. В одном — была какая-то потасовка в деревне. Второй случай произошел при употреблении энергетиков в бане. По словам замдиректора колледжа по учебно-производственной работе, подтвержденной информации о случившемся пока нет.

Житель Ишима добился выплаты страховки от Сбербанка за смерть матери
Узнать подробнее

Учащиеся колледжа отмечают, что погибшие 17-летние ребята были друзьями. В региональном департаменте образования отметили, что по данному факту назначена проверка.

#Новости#Студенты#ЧП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25