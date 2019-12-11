Скончались двое студентов тюменского колледжа водного транспорта

Об инциденте стало известно только 11 декабря. Уточняется, что это два не связанных между собою случая. В одном — была какая-то потасовка в деревне. Второй случай произошел при употреблении энергетиков в бане. По словам замдиректора колледжа по учебно-производственной работе, подтвержденной информации о случившемся пока нет.