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Тюменцам посоветовали не лечиться чесноком и луком

9 декабря 2019, 03:14
Фото: 1Mi
Тюменцам посоветовали не лечиться чесноком и луком
Жителям Тюменской области рассказали, как защитить себя от вирусов во время теплой погоды.
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Тюмень

«Потепление - не повод расслабляться», - заявила врач поликлиники №12 Лариса Андросова.

По ее словам, теплая погода благоприятна для распространения вирусов, чтобы их избежать, нужно поставить прививку или вакцину, которая помимо ОРВИ и гриппа защитит вас от пневмококковой инфекции.

Такую прививку необходимо делать не чаще, чем раз в пять лет, однако людям с хроническим бронхитом, ишемией, гипертонией и астмой следует проявить к ней особое внимание.

Лариса Андросова также пояснила, что лечиться луком и чесноком не следует, они могут лишь немного защитить от инфекции, но лучше сделать прививку.

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#Новости#ОРВИ#Тюменская область#Грипп#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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