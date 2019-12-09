Тюменцам посоветовали не лечиться чесноком и луком

«Потепление - не повод расслабляться», - заявила врач поликлиники №12 Лариса Андросова.
По ее словам, теплая погода благоприятна для распространения вирусов, чтобы их избежать, нужно поставить прививку или вакцину, которая помимо ОРВИ и гриппа защитит вас от пневмококковой инфекции.
Такую прививку необходимо делать не чаще, чем раз в пять лет, однако людям с хроническим бронхитом, ишемией, гипертонией и астмой следует проявить к ней особое внимание.
Лариса Андросова также пояснила, что лечиться луком и чесноком не следует, они могут лишь немного защитить от инфекции, но лучше сделать прививку.