Тюменцы рано разделись: в регионе снова болеют ОРВИ

При этом заболеваемость все-равно находится ниже эпидемического порога на 13,25%. Карантин в тюменских садах и школах пока не вводится. Грипп не фиксируется.
В управлении отмечают, что лучшей защитой от гриппа является иммунизация. Болеют гриппом в основном непривитые. Но вот от остальных ОРВИ прививка не защищает.
При подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе было привито против гриппа 700 тыс. человек – 47% от численности населения региона, в том числе за счет средств работодателей привито более 35 тыс. человек.