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Тюменцы рано разделись: в регионе снова болеют ОРВИ

16 апреля 2019, 07:56
Фото: Pixabay
Переменчивая погода сыграла злую шутку с жителями региона. Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области на прошлой неделе увеличилась на 6,1%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
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Тюмень

При этом заболеваемость все-равно находится ниже эпидемического порога на 13,25%. Карантин в тюменских садах и школах пока не вводится. Грипп не фиксируется.

В управлении отмечают, что лучшей защитой от гриппа является иммунизация. Болеют гриппом в основном непривитые. Но вот от остальных ОРВИ прививка не защищает.

При подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе было привито против гриппа 700 тыс. человек – 47% от численности населения региона, в том числе за счет средств работодателей привито более 35 тыс. человек.

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#Новости#ОРВИ#Роспотребнадзор#Грипп#Тюмень#Павел Захаров#Общество
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