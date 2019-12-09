Пенсионерка из Ишима перевела 100 тыс. мошеннику, который представился её сыном

Мужчина позвонил на домашний телефон пенсионерки. Он представившись ее сыном, сообщил, что по его вине в аварии пострадал человек.
«Чтобы избежать уголовной ответственности, нужна крупная сумма», — продолжил псевдо родственник.
Далее злоумышленник указал номер телефона, на который женщина перевела 100 тыс. рублей.
После этого, чтобы проверить дошли ли деньги, потерпевшая позвонила своему настоящему сыну. Мужчина сильно удивился, ведь маме он не звонил и денег не просил. Сообразив, что ее обманули, женщина обратилась в правоохранительные органы.