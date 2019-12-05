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Пенсионер в Ишиме не поверил мошенникам и сохранил свои сбережения

5 декабря 2019, 03:55
Фото: 1Mi
Пенсионер в Ишиме не поверил мошенникам и сохранил свои сбережения
В Тюменской области профилактика, проводимая среди населения сотрудниками правоохранительных органов, дала результат, рассказали в УМВД по региону.
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Тюмень

«В правоохранительные органы обратился 80-летний житель Ишима, который заявил, что ему на домашний телефон позвонил человек, представившейся сотрудником полиции. Мужчина рассказал пенсионеру, что его сын стал виновником ДТП и потребовал от пожилого человека 50 тыс. рублей, чтобы его родственник избежал уголовной ответственности», - пояснили в УМВД по Тюменской области.

Мужчина, несмотря на преклонный возраст, вспомнил о том, что такие звонки уже поступали жителям региона, а также то, что зачастую это делали мошенники. Он прервал разговор со звонившем и перезвонил своему сыну. Выяснив, что тот не нуждается в помощи, пенсионер обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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#Новости#Пенсионеры#Мошенники#Ишим#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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