Пенсионер в Ишиме не поверил мошенникам и сохранил свои сбережения

«В правоохранительные органы обратился 80-летний житель Ишима, который заявил, что ему на домашний телефон позвонил человек, представившейся сотрудником полиции. Мужчина рассказал пенсионеру, что его сын стал виновником ДТП и потребовал от пожилого человека 50 тыс. рублей, чтобы его родственник избежал уголовной ответственности», - пояснили в УМВД по Тюменской области.
Мужчина, несмотря на преклонный возраст, вспомнил о том, что такие звонки уже поступали жителям региона, а также то, что зачастую это делали мошенники. Он прервал разговор со звонившем и перезвонил своему сыну. Выяснив, что тот не нуждается в помощи, пенсионер обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».