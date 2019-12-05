Пенсионер в Ишиме не поверил мошенникам и сохранил свои сбережения

Мужчина, несмотря на преклонный возраст, вспомнил о том, что такие звонки уже поступали жителям региона, а также то, что зачастую это делали мошенники. Он прервал разговор со звонившем и перезвонил своему сыну. Выяснив, что тот не нуждается в помощи, пенсионер обратился в полицию.