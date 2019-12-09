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Компанию тюменского депутата требуют признать банкротом

9 декабря 2019, 04:10
Фото: 1Mi
Компанию тюменского депутата требуют признать банкротом
К компании «Каскара-Агро» подали очередной иск о банкротстве.
Сюжет
Тюмень

«Каскара-Агро» принадлежит депутату думы Ярковского района Павлу Табанакову, компанию требует признать физическое лицо - Марина Озерова, которая требует от организации почти 400 тыс. рублей», - следует из документов в картотеке арбитражного суда.

Компания депутата задолжала женщине деньги по договору оказания услуг 2014 года.

В начале марта компанию «Каскара-Агро» требовал признать банкротом ее бывший руководитель Олег Щербаков. Тогда сумма исковых требований превышала 2,7 млн рублей. Суд, по итогам рассмотрения иска, признал требования экс-главы предприятия необоснованными.

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