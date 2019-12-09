Компанию тюменского депутата требуют признать банкротом

«Каскара-Агро» принадлежит депутату думы Ярковского района Павлу Табанакову, компанию требует признать физическое лицо - Марина Озерова, которая требует от организации почти 400 тыс. рублей», - следует из документов в картотеке арбитражного суда.
Компания депутата задолжала женщине деньги по договору оказания услуг 2014 года.
В начале марта компанию «Каскара-Агро» требовал признать банкротом ее бывший руководитель Олег Щербаков. Тогда сумма исковых требований превышала 2,7 млн рублей. Суд, по итогам рассмотрения иска, признал требования экс-главы предприятия необоснованными.