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Боровская школа в Тюмени сама допустила разгул бездомных собак на своей территории

7 декабря 2019, 08:39
Фото: Наш город / 1Mi
В разгуле бродячих собак вокруг Боровской школы в Тюмени виновата сама школ
В начале декабря Наш город сообщал, что вокруг школы в поселке Боровский ходят бродячие собаки.
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В соцсети 2 декабря появились сообщения от боровчан с жалобами на бездомных собак, мешающих проведению, так называемого, динамического часа в школе (занятия на улице).

Директор Боровской школы опроверг эту информацию. А новость об отмене занятий вообще назвал фейковой. Но в то же время очевидец подтвердил корреспонденту Нашего города факт присутствия множества бесхозных собак вокруг учебного заведения.

Ни в городской администрации, ни в департаменте образования Тюменского района оперативно ситуацию прокомментировать не смогли. Однако в администрации поселка, как сообщает Ura.ru, ответственность за ситуацию переложили на школу.

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«Мы писали им, чтобы они закрывали за собой ворота, ставили доводчики. В детских садах это делают, и никто внутрь не заходит. А у них ворота постоянно нараспашку», — пояснил инспектор по благоустройству администрации Евгений Крамарь.

#Новости#Школа#Поселок Боровский#Тюменская область#Дети#Бродячие собаки#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество#Видео
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