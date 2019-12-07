Боровская школа в Тюмени сама допустила разгул бездомных собак на своей территории

В соцсети 2 декабря появились сообщения от боровчан с жалобами на бездомных собак, мешающих проведению, так называемого, динамического часа в школе (занятия на улице).
Директор Боровской школы опроверг эту информацию. А новость об отмене занятий вообще назвал фейковой. Но в то же время очевидец подтвердил корреспонденту Нашего города факт присутствия множества бесхозных собак вокруг учебного заведения.
Ни в городской администрации, ни в департаменте образования Тюменского района оперативно ситуацию прокомментировать не смогли. Однако в администрации поселка, как сообщает Ura.ru, ответственность за ситуацию переложили на школу.
«Мы писали им, чтобы они закрывали за собой ворота, ставили доводчики. В детских садах это делают, и никто внутрь не заходит. А у них ворота постоянно нараспашку», — пояснил инспектор по благоустройству администрации Евгений Крамарь.