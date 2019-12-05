В Тюмени и Заводоуковске прививают от кори, в селе Исетское две школы на карантине

По информации жительницы села, 10 ноября в местной церкви прошли массовые мероприятия. Через некоторое время врачи обнаружили у участницы встречи корь. Всего в селе, по словам местных жителей, отмечено 13 случаев заболевания. Местные школы на карантине до 16 декабря, но они не закрыты.