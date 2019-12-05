nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени и Заводоуковске прививают от кори, в селе Исетское две школы на карантине

5 декабря 2019, 15:00
Фото: 2gis.ru
Под Тюменью в селе Исетское две школы закрыты на карантин из-за кори. Жители населенного пункта связывают распространение болезни с баптистами, сообщает 72.ру.
Сюжет
Тюмень

По информации жительницы села, 10 ноября в местной церкви прошли массовые мероприятия. Через некоторое время врачи обнаружили у участницы встречи корь. Всего в селе, по словам местных жителей, отмечено 13 случаев заболевания. Местные школы на карантине до 16 декабря, но они не закрыты.

«За три недели трое поступили в инфекционное отделение с данным диагнозом», - отметила собеседница информационного издания.

Одна девочка после мероприятия уехала в Заводоуковск и заболела.

Порталу «Наш город» стало известно, что 3 декабря в Тюмени врачи ставили прививки от кори жителям нескольких многоквартирных домов.

#Новости#Исетский район#Болезнь#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25