В Тюмени и Заводоуковске прививают от кори, в селе Исетское две школы на карантине

По информации жительницы села, 10 ноября в местной церкви прошли массовые мероприятия. Через некоторое время врачи обнаружили у участницы встречи корь. Всего в селе, по словам местных жителей, отмечено 13 случаев заболевания. Местные школы на карантине до 16 декабря, но они не закрыты.
«За три недели трое поступили в инфекционное отделение с данным диагнозом», - отметила собеседница информационного издания.
Одна девочка после мероприятия уехала в Заводоуковск и заболела.
Порталу «Наш город» стало известно, что 3 декабря в Тюмени врачи ставили прививки от кори жителям нескольких многоквартирных домов.