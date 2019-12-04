Частный дом полностью сгорел на улице Декабристов в Тюмени

По ловам тюменца, огонь возник на крыше деревянного здания. На место происшествия приехали пожарные МЧС, но не смогли сразу приступить к ликвидации возгорания. В результате жители дома остались без жилья. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
«Давайте поможем им, может одежда нужна? Будет ссылка на просьбу о помощи», - отметил подписчик тюменского паблика.
В настоящий момент дознаватели выясняют обстоятельства ЧП.
За последний месяц в Тюмени сгорело три частных дома. По данным МЧС, жертв нет, пострадали несколько человек.