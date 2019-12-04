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Частный дом полностью сгорел на улице Декабристов в Тюмени

4 декабря 2019, 13:57
Фото: ЧС Тюмень
Частный дом полностью сгорел на улице Декабристов в Тюмени
В Тюмени на улице Декабристов сгорел жилой дом. Местные жители сообщили об инциденте в группе ЧС Тюмень 4 декабря.
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Тюмень

По ловам тюменца, огонь возник на крыше деревянного здания. На место происшествия приехали пожарные МЧС, но не смогли сразу приступить к ликвидации возгорания. В результате жители дома остались без жилья. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

«Давайте поможем им, может одежда нужна? Будет ссылка на просьбу о помощи», - отметил подписчик тюменского паблика.

В настоящий момент дознаватели выясняют обстоятельства ЧП.

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За последний месяц в Тюмени сгорело три частных дома. По данным МЧС, жертв нет, пострадали несколько человек.

#Новости#Пожары#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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