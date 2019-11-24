Катки Тюмени зальют в начале декабря

Во дворах школ и жилых домов подготовят до 120 спортивных объектов для катания на коньках. За подготовку хоккейных коробок и кортов на территории лицеев, спортивных и общеобразовательных школ будут отвечать городские департаменты по спорту и образованию. Управы административных округов займутся подготовкой в жилых районах.