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Катки Тюмени зальют в начале декабря

24 ноября 2019, 03:58
Фото: Наш город / 1Mi
Катки в Тюмени начнут заливать в начале декабря
В Тюмени планируют организовать работу 180 катков.
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Тюмень

В Тюмени планируют залить до 180 катков. Открытые ледовые площадки и хоккейные корты станут пригодными для катания в начале декабря. Большие катки откроют около торговых центров «Фаворит», «На Ямской» и «Остров», а также у ТРЦ «Тюмень Сити Молл» и Цветном бульваре. Популярный каток появится на городской набережной.

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Во дворах школ и жилых домов подготовят до 120 спортивных объектов для катания на коньках. За подготовку хоккейных коробок и кортов на территории лицеев, спортивных и общеобразовательных школ будут отвечать городские департаменты по спорту и образованию. Управы административных округов займутся подготовкой в жилых районах.

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