Катки Тюмени зальют в начале декабря

В Тюмени планируют залить до 180 катков. Открытые ледовые площадки и хоккейные корты станут пригодными для катания в начале декабря. Большие катки откроют около торговых центров «Фаворит», «На Ямской» и «Остров», а также у ТРЦ «Тюмень Сити Молл» и Цветном бульваре. Популярный каток появится на городской набережной.
Во дворах школ и жилых домов подготовят до 120 спортивных объектов для катания на коньках. За подготовку хоккейных коробок и кортов на территории лицеев, спортивных и общеобразовательных школ будут отвечать городские департаменты по спорту и образованию. Управы административных округов займутся подготовкой в жилых районах.