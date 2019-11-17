Илья Авербух и Александр Гуськов провели мастер-классы для тоболяков

Как сообщают в Администрации города Тобольска, в эти выходные в Тобольске было запланировано проведение фестиваля зимних видов спорта с участием хоккеиста Александр Гуськов и фигуриста Ильи Авербуха.
Сегодня некоторые тобольские интернет-издания сообщили о том, что фестиваль состоялся и именитые спортсмены приехали в Тобольск.
Спортсмены провели мастер-классы на льду, пообщались с аудиторией, провели автограф- и фотосессию с поклонниками.
Это не первый приезд Ильи Авербуха в Тобольск. Он уже бывал в этом городе во время гастролей своего ледового шоу. Также в 2014 году спортсмен был ведущим благотворительной акции «Под флагом Добра!» в Тобольске.