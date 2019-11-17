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Илья Авербух и Александр Гуськов провели мастер-классы для тоболяков

17 ноября 2019, 13:14
Фото: Наш город / 1Mi
Илья Авербух и Александр Гуськов провели мастер-классы для тоболяков
В Тобольске состоялся фестиваль зимних видов спорта с участием хоккеиста Александр Гуськова и фигуриста Ильи Авербуха.

Как сообщают в Администрации города Тобольска, в эти выходные в Тобольске было запланировано проведение фестиваля зимних видов спорта с участием хоккеиста Александр Гуськов и фигуриста Ильи Авербуха.

Сегодня некоторые тобольские интернет-издания сообщили о том, что фестиваль состоялся и именитые спортсмены приехали в Тобольск.

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Спортсмены провели мастер-классы на льду, пообщались с аудиторией, провели автограф- и фотосессию с поклонниками.

Это не первый приезд Ильи Авербуха в Тобольск. Он уже бывал в этом городе во время гастролей своего ледового шоу. Также в 2014 году спортсмен был ведущим благотворительной акции «Под флагом Добра!» в Тобольске.

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