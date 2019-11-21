nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Александр Моор 21 ноября выступит с ежегодным посланием

21 ноября 2019, 03:10
Фото: Администрация Тюменской области
Александр Моор 21 ноября выступит с ежегодным посланием
Сегодня, 21 ноября, губернатор Тюменской области Александр Моор в 11 часов в ДК «Нефтяник» выступит с ежегодным посланием.

Вместе с председателем думы Сергеем Корепановым глава региона ответит на вопросы журналистов на брифинге, а также расскажет о положении дел в области, подведет предварительные итоги развития региона в уходящем году и обозначит стратегию на следующий год.

В послании губернатор Александр Моор призвал ко второй волне тюменской модернизации
Узнать подробнее

Ежегодное послание губернатора региона будут транслировать телеканалы, социальные сети, официальные аккаунты Александра Моора, официальный портал органов государственной власти Тюменской области, различные интернет-площадки.

В прошлом году, когда Александр Моор выступал со своим первым посланием он обозначил ряд задач, среди которых: улучшение качества жизни людей, строительство доступного и качественного жилья, модернизация дорожной сети и многое другое.

#Новости#Александр Моор#Послание#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25