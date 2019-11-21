Александр Моор 21 ноября выступит с ежегодным посланием

Вместе с председателем думы Сергеем Корепановым глава региона ответит на вопросы журналистов на брифинге, а также расскажет о положении дел в области, подведет предварительные итоги развития региона в уходящем году и обозначит стратегию на следующий год.
Ежегодное послание губернатора региона будут транслировать телеканалы, социальные сети, официальные аккаунты Александра Моора, официальный портал органов государственной власти Тюменской области, различные интернет-площадки.
В прошлом году, когда Александр Моор выступал со своим первым посланием он обозначил ряд задач, среди которых: улучшение качества жизни людей, строительство доступного и качественного жилья, модернизация дорожной сети и многое другое.