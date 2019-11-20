Власти Тюмени ответили на претензии о городском бюджете и публичных слушаниях

Вопрос поднял депутат от ЛДПР Дмитрий Елагин. Он рассказал, что был на бюджетном слушании, и высказал мнение, что такое мероприятие надо проводить в начале года.
«Жители задают вопросы, которые волнуют их. А почему эти вопросы должны решаться через два года? Бюджет-то общий. То есть, если что-то волнует кого-то, он должен быть решен в этом году», – сказал народный избранник.
«Все четко понимают, что у вас должен быть период времени, когда вы можете внести изменения. Если приходит человек с проблемой, он не просто так пришел. Семнадцать человек, которые задавали серьезные и решаемые вопросы. Вы должны это делать. Вы подумаете в следующем году, не надо проводить это все за..», – продолжил он.
Его перебила председатель комиссии Оксана Величко. Она спросила у Елагина, он выступает или задает вопрос. Депутат ответил, что хочет понять точку зрения Пилипчука. Величко попросила сформулировать вопрос, однако Елагин ее перебил и сказал, что «не с вами же разговариваю». После этого он попросил поделиться своим мнением у директора городского департамента.
«Хочу еще раз обратить внимание, что бюджетный процесс не останавливается ни на секунду. На публичных слушаниях мы обсуждаем проект, который вносится в думу. Мы его вносим по законодательству до 15 ноября. Первого ноября мы его внесли и с этого момента назначаем публичные слушания и обсуждаем», – ответил Андрей Пилипчук.
Он напомнил, что публичные слушания проводятся два раза в год: в ноябре утверждается бюджет, а в мае рассматриваются итоги его исполнения. Пилипчук отметил, что предложения приходят и в последний месяц весны.
«Они тоже являются основой для формирования бюджета на следующий период. Процесс постоянный. Он сложный. Все предложения оцениваются администрацией и находят свое логическое продолжение», – подытожил чиновник.
На прошлой неделе в четверг прошли публичные слушания по проекту городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Согласно документу, доход составит 33,7 млрд рублей. Столько же составит и расход.
Ранее Дмитрий Елагин в разговоре с корреспондентом «Нашего города» назвал слушания проекта бюджета бесполезным мероприятием. Он пояснил это тем, что бюджет уже принят и ничего уже не изменить. Депутат поделился мнением, что слушания надо проводить в середине года, чтобы затем чиновники могли скорректировать бюджет.