Власти Тюмени ответили на претензии о городском бюджете и публичных слушаниях

«Все четко понимают, что у вас должен быть период времени, когда вы можете внести изменения. Если приходит человек с проблемой, он не просто так пришел. Семнадцать человек, которые задавали серьезные и решаемые вопросы. Вы должны это делать. Вы подумаете в следующем году, не надо проводить это все за..», – продолжил он.