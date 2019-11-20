В Минздраве нашли способ сэкономить на врачах

«Как обучение может быть непрерывным, ведь мы либо работаем, либо учимся. В апреле я подал заявление на учебу. Ждал ее полгода, а с 18 ноября у меня должна была начаться учеба. Все это время я спрашивал у руководства, как я буду обучаться? Я не могу слушать лекции и одновременно работать. Мне ответили, что сейчас другие принципы обучения. Вам необходимо обучаться в свободное от работы время. Вот когда хотите, тогда и обучайтесь. Хотите вечером, хотите в выходные дни. Вы теперь ничем не скованы. И в обеденное время можете», - говорит Владимир Тимочко.