В Минздраве нашли способ сэкономить на врачах

С 2021 года Минздрав вводит новые правила получения медицинского сертификата. Все, с кем удалось обсудить эту тему, считают ее полной профанацией, желанием Минздрава сэкономить на образовании врачей. Медики теперь должны учиться без отрыва от производства в свободное от работы время. Такая ситуация не устраивает не только самих врачей, но и преподавателей НМО.
Непрерывное медицинское образование (НМО) - новая форма получения сертификата для осуществления профессиональной деятельности. Ранее, чтобы получить новый сертификат, необходимо было пройти курс повышения квалификации в объеме 144 часов.
Что делать врачу, если он получил последний сертификат до 1 января 2016 года?
Чтобы получить новый сертификат нужно выбрать один из двух вариантов. Первый - пойти по «старой» программе. В объеме 144 часа с получением сертификата. Второй вариант - пойти по «новой» программе. В этом случае 144 часа делятся на 108 + 16 + 20 часов: 108 часов — прохождение цикла в ВУЗе. 16 часов - участие в мероприятиях. Например, в конференциях, семинарах, мастер-классах, онлайн-вебинарах. 20 часов - при самостоятельном изучении электронных учебных модулей. В итоге получаются 144 часа, и врач получает сертификат на 5 лет.
В системе НМО меняется количество часов. Вместо привычных 144 часов предлагается 250.
Они делятся на пять лет, по 50 часов в год. 14 часов - образовательные мероприятия: конференции, мастер-классы, электронные учебные модули. 36 часов - циклы в ВУЗах. Врач может пройти один цикл в объеме 36 часов или два цикла по 18 часов.
В год необходимо набрать 50 часов, если врач наберет больше, они не будут учитываться. В итоге за пять лет врачи должны набрать 250 часов и получить допуск к аккредитации.
Особенно острую реакцию на новации Минздрава озвучил в публичном пространстве врач из Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа, ранее работавший в Тюмени Владимир Тимочко.
«Я работаю врачом, и у нас заведено каждые 5 лет повышать свою квалификацию. Это связано с тем, что появляются новые научные данные в медицине и нам нельзя отставать, нужно идти в ногу со временем», - начинает свое выступление врач.
По его словам, раньше врачи раз в пять лет отправлялись на обучение и должны были учиться 144 часа. И выезжали в другой город, если там где они работают, не было базы для обучения. Врачи отлучались от работы и получали за это зарплату на время учебы, командировочные, оплачивали проживание. Через месяц возвращались на работу и получали сертификат.
Сейчас все изменилось, обучение стало непрерывным, оно предполагает обучение не раз в пять лет, а каждый год по чуть-чуть, врачи должны набирать баллы, часы. И вот обучение началось.
«Как обучение может быть непрерывным, ведь мы либо работаем, либо учимся. В апреле я подал заявление на учебу. Ждал ее полгода, а с 18 ноября у меня должна была начаться учеба. Все это время я спрашивал у руководства, как я буду обучаться? Я не могу слушать лекции и одновременно работать. Мне ответили, что сейчас другие принципы обучения. Вам необходимо обучаться в свободное от работы время. Вот когда хотите, тогда и обучайтесь. Хотите вечером, хотите в выходные дни. Вы теперь ничем не скованы. И в обеденное время можете», - говорит Владимир Тимочко.
А если вы не пройдете обучение, не наберете баллы, то не получите сертификат. Тимочко написал заявление главному врачу, что с 18 ноября у него начинается учеба продолжительностью 36 часов. Ему ответили, что от работы его освободить не могут, а учиться он должен в свободное время.
«Однако, у врача есть право на личную жизнь и отдых. Невозможно заниматься детьми, домашним хозяйством и одновременно слушать лекции и посещать семинары. Врач должен отдыхать, иначе он будет выносить неправильные диагнозы от переутомления. Те светлые умы, которые придумали такую систему, никогда не будут поставлены в такие условия», - приводит свои доводы доктор.
По его мнению, за всю эту систему непрерывного образования будут расплачиваться пациенты своими жизнями и здоровьем.
Журналист «Нашего города» поинтересовался мнением одного из преподавателей НМО Георгия Ш. Он смотрел видеообращение Владимира Тимочко и полностью согласен с теми доводами, который тот приводит.
«Раньше Владимир Тимочко работал в Тюменском гастроцентре. В своем выступлении он вскрывает проблемы НМО, когда человек должен учиться и работать одновременно. Он все правильно говорит. Думаю, за это выступление его уволят. Я сам преподаю НМО, мне звонят, чтобы я проставил часы, люди не имеют возможности ходить на эти курсы. Получается филькина грамота. Им нужно 36 баллов получить по системе НМО», - говорит Георгий Ш.
По его словам, он готовит лекции, каждую по две недели, а к нему приходят по два-три человека из тридцати.
«Был цикл НМО я приехал проводить занятия, а из 30 человек никто не пришел. Я понимаю, что им нужно работать, а зачем мы тогда их учим? Зачем нужно такое обучение? Люди не ходят, отпрашиваются. Я ехал через весь город, а мне звонят, мы не можем, у нас работа», - уточнил Георгий Ш.
Всего нужно набрать 50 баллов в год. 36 баллов – учеба по НМО, а 14 всякими конференциями. На нее ехать не реально. Врачей обычно с работы не отпускают. С 2021 года врачи не будут иметь права работать, если не будут набирать по 50 баллов в год. И люди идут на всякие ухищрения. Рабочая неделя 36 часов и еще 36 часов он должен отучиться. Каким образом? Это очередная профанация, никакой нормальной учебы не будет при этой системе.
«Как люди обычно делают? Кто-то едет на конференцию и вместе с собой еще кого-нибудь регистрирует. Соответственно, какое обучение? Я готовлю все новое, современное, хочу действительно людей научить, но также понимаю, что им нужно работать. Их главный врач не отпускает с работы», - говорит Георгий Ш.
По его мнению, к преподавателям теперь наплевательское отношение, «я готовлюсь, но понимаю, что ко мне на занятие не смогут приехать. И к врачам отношение – сами не знают что требуют».
2020 год последний, с 2021-го эта система заработает: каждый год по 50 баллов.
Считается час обучения – один балл. 36 баллов образовательный цикл, остальные 14 – конгрессы, симпозиумы.
«Ладно, в Тюмени хоть что-то проводится, а возьми Заводоуковск, Викулово, Аромашево, Армизон. Куда они поедут? В Москве – это реально. За угол завернул – увидел, что проводится конференция. Можно поискать в гугле, набрать научная медицинская конференция. И там увидишь, что за посещение дается определенное количество баллов. В Казани, Санкт-Петербурге, больших городах попасть реально. Например, я ездил на конференцию, получил 12 баллов за два дня. Если человек собирается ехать, ему говорят, езжай за свой счет. Вот, я ездил в Казань, потратил за два дня 25 тысяч. На проживание, на дорогу. С тем, что говорит Тимочко, я согласен на 200%», - рассказал Георгий Ш.