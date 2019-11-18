Врач из Ишима достал из уха ребенка вишневую косточку

Оториноларинголог областной больницы №4 Ишима Александр Гартунг удалил их уха пятилетнего ребенка вишневую косточку. Косточка вклинилась глубоко в костный отдел слухового прохода, что осложняло ситуацию по её извлечению.
Как отмечает доктор, ему удалось извлечь косточку без хирургического вмешательства, потому что она была немного овальной формы.
«Мне удалось найти просвет между косточкой и стенкой наружного слухового прохода, зацепить её крючком и вытащить», - продолжил Гартунг.
Доктор советует родителям не оставлять инородный предмет в ухе, в надежде, что он выпадет сам. Удаление инородного тела из уха быть проведено специалистом как можно скорее, пока в слуховом проходе не развилась воспалительная реакция.