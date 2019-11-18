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Врач из Ишима достал из уха ребенка вишневую косточку

18 ноября 2019, 08:56
Фото: Наш город / 1Mi
Врач из Ишима проявил мастерство удаления инородного предмета из уха без оп
Оториноларинголог Александр Гартунг удалил их уха пятилетнего ребенка вишневую косточку.
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Тюмень

Оториноларинголог областной больницы №4 Ишима Александр Гартунг удалил их уха пятилетнего ребенка вишневую косточку. Косточка вклинилась глубоко в костный отдел слухового прохода, что осложняло ситуацию по её извлечению.

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Как отмечает доктор, ему удалось извлечь косточку без хирургического вмешательства, потому что она была немного овальной формы.

«Мне удалось найти просвет между косточкой и стенкой наружного слухового прохода, зацепить её крючком и вытащить», - продолжил Гартунг.

Доктор советует родителям не оставлять инородный предмет в ухе, в надежде, что он выпадет сам. Удаление инородного тела из уха быть проведено специалистом как можно скорее, пока в слуховом проходе не развилась воспалительная реакция.

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