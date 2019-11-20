Тюменские автомобилисты все реже покупают новые детали для ремонта своих авто

Проанализировав соотношение спроса и предложения на рынке вторичных автозапчастей, эксперты выяснили, что в 2019 году в Тюмени на 30% увеличился спрос на б/у запчасти. Помимо прочего покупатели интересовались целыми автомобилями, которые подлежали разбору, средний чек на запчасти вырос на более чем на шесть тысяч рублей.