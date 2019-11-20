Тюменские автомобилисты все реже покупают новые детали для ремонта своих авто

Проанализировав соотношение спроса и предложения на рынке вторичных автозапчастей, эксперты выяснили, что в 2019 году в Тюмени на 30% увеличился спрос на б/у запчасти. Помимо прочего покупатели интересовались целыми автомобилями, которые подлежали разбору, средний чек на запчасти вырос на более чем на шесть тысяч рублей.
Факт увеличения спроса на автозапчасти, бывшие в употреблении, в Тюмени подтверждает учредитель тюменского ООО «Автоблошинка» Артём Максимов. Он отмечает, что востребованы запчасти тех автомобилей, срок эксплуатации которых не выше 3-4 лет.
- Сейчас тюменцы больше интересуются запчастями, бывшими в употреблении, а раньше покупали только новые детали, - подчеркнул Максимов.
Четверть спроса в этом году пришлась на кузова. Наблюдался спрос на детали двигателей и б/у автомобили целиком, как битые, так и старые.
Дороже всего в городе стоят автомобили на запчасти - 19 300 рублей. На втором месте – двигатель за 15 700 рублей. На третьем – трансмиссия и привод стоимостью 12 300 рублей. Дешевле всего стоят стекла – в среднем тормозные системы детали салона. Их цена варьируется от 2000 до 2300 рублей.