В России подорожает техобслуживание и ремонт авто

Это связано с тем, что при формировании цен на запчасти дилеры напрямую зависят от поставщиков, которыми являются дистрибьюторы. Те же, в свою очередь, напрямую зависят от курсов валют, стоимости доставки и размеров таможенных платежей. И если рубль продолжит свое падение, вырастет и цена на запчасти для клиентов. К примеру, за текущий год немецкие бренды переписывали свой прайс-лист четыре раза, а японские производители повышали цены дважды. В ближайшее время ожидается и рост цен на запчасти для автомобилей корейских марок.