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В России подорожает техобслуживание и ремонт авто

11 декабря 2014, 15:36
Вслед за ростом цен на автомобили в России может подорожать стоимость технического обслуживания и ремонта иномарок. Такая ситуация связана с обвалом курса рубля относительно иностранных валют, увеличением себестоимости нормочаса и выросшими расходами.

В настоящее время цены на ремонт автомобилей растут значительно медленнее, чем падает рубль. К примеру, стоимость запчастей увеличилась в среднем на 10% и коснулась, в основном, нескольких групп товаров, а стоимость слесарных работ для гарантийных автомобилей выросла примерно на 8%. Однако ситуация может измениться уже в январе, когда импортеры начнут переписывать свои прайс-листы, а дилеры будут вынуждены повышать зарплаты рабочим.

Это связано с тем, что при формировании цен на запчасти дилеры напрямую зависят от поставщиков, которыми являются дистрибьюторы. Те же, в свою очередь, напрямую зависят от курсов валют, стоимости доставки и размеров таможенных платежей. И если рубль продолжит свое падение, вырастет и цена на запчасти для клиентов. К примеру, за текущий год немецкие бренды переписывали свой прайс-лист четыре раза, а японские производители повышали цены дважды. В ближайшее время ожидается и рост цен на запчасти для автомобилей корейских марок.

Правда, насколько именно подорожает техобслуживание и сервис в 2015 году, пока сказать сложно. Информацию о размерах и датах изменения цен дилеры, как правило, получают уже постфактум.

#Новости#Автомобили#Курс валюты#Транспорт#Маша#Общество
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