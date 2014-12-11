В России подорожает техобслуживание и ремонт авто

В настоящее время цены на ремонт автомобилей растут значительно медленнее, чем падает рубль. К примеру, стоимость запчастей увеличилась в среднем на 10% и коснулась, в основном, нескольких групп товаров, а стоимость слесарных работ для гарантийных автомобилей выросла примерно на 8%. Однако ситуация может измениться уже в январе, когда импортеры начнут переписывать свои прайс-листы, а дилеры будут вынуждены повышать зарплаты рабочим.
Это связано с тем, что при формировании цен на запчасти дилеры напрямую зависят от поставщиков, которыми являются дистрибьюторы. Те же, в свою очередь, напрямую зависят от курсов валют, стоимости доставки и размеров таможенных платежей. И если рубль продолжит свое падение, вырастет и цена на запчасти для клиентов. К примеру, за текущий год немецкие бренды переписывали свой прайс-лист четыре раза, а японские производители повышали цены дважды. В ближайшее время ожидается и рост цен на запчасти для автомобилей корейских марок.
Правда, насколько именно подорожает техобслуживание и сервис в 2015 году, пока сказать сложно. Информацию о размерах и датах изменения цен дилеры, как правило, получают уже постфактум.