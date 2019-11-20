nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Авторы Крымского моста построят мост через реку Обь в Югре

20 ноября 2019, 07:52
Фото: Наш город / 1Mi
Авторы Крымского моста построят мост через реку Обь в Югре
Проектировщик Крымского моста выиграл тендер на строительство моста через реку Обь в районе Сургута.
Сюжет
ХМАО

АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург выиграл тендер на выполнение инженерных изысканий и разработке проектной документации для строительства моста через реку Обь в районе Сургута. Конкурс на строительство моста был объявлен департаментом госзаказа ХМАО. Об этом сегодня сообщает Znak.com.

Крымский мост увеличил доходы «Мостостроя-11» до 25 млрд рублей
Узнать подробнее

Известно, что компания «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» являлось главным проектировщиком Крымского моста. За контракт по строительству моста через реку Обь участник предложил 280 млн 102 тыс. рублей - на 40 тыс. рублей меньше стартовой (максимальной) цены.

Проектную документацию победитель конкурса должен предоставить заказчику до 20 декабря 2019 года. А до 20 декабря 2020 года завершить проектные работы (с учетом положительных заключений госэкспертиз в соответствии с действующим законодательством РФ).

#Новости#ХМАО#Крымский мост#Крым#Тюменская область#Обь#ХМАО - Югра#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25