Авторы Крымского моста построят мост через реку Обь в Югре

АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург выиграл тендер на выполнение инженерных изысканий и разработке проектной документации для строительства моста через реку Обь в районе Сургута. Конкурс на строительство моста был объявлен департаментом госзаказа ХМАО. Об этом сегодня сообщает Znak.com.