Авторы Крымского моста построят мост через реку Обь в Югре

АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург выиграл тендер на выполнение инженерных изысканий и разработке проектной документации для строительства моста через реку Обь в районе Сургута. Конкурс на строительство моста был объявлен департаментом госзаказа ХМАО. Об этом сегодня сообщает Znak.com.
Известно, что компания «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» являлось главным проектировщиком Крымского моста. За контракт по строительству моста через реку Обь участник предложил 280 млн 102 тыс. рублей - на 40 тыс. рублей меньше стартовой (максимальной) цены.
Проектную документацию победитель конкурса должен предоставить заказчику до 20 декабря 2019 года. А до 20 декабря 2020 года завершить проектные работы (с учетом положительных заключений госэкспертиз в соответствии с действующим законодательством РФ).