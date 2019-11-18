nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель Ялуторовска избил подругу сожительницы металлическим чайником

18 ноября 2019, 06:15
Фото: Наш город / 1Mi
Житель Ялуторовска избил подругу сожительницы металлическим чайником
В полицию Ялуторовска поступило сообщение об избиении женщины.
Сюжет
Тюмень

В полицию Ялуторовска поступило сообщение об избиении женщины.

Оказалось, что ранее судимый ялуторовчанин бил женщину по голове металлическим чайником.

Пыталась выгнать из квартиры: тюменец сильно избил свою девушку
Узнать подробнее

Инцидент произошёл в ходе застолья с распитием спиртных напитков. Мужчина начал ссориться со своей бывшей сожительницей, за которую заступилась её подруга. После чего ялуторовчанин перевёл агрессию на подругу. Мужчина схватил защитницу за волосы и стал угрожать ей вилкой, а затем и вовсе стал бить её по голове металлическим чайником.

В отношении ялуторовчанина возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Материалы по теме
Раздельный сбор мусора в Тюмени возможен после его экономического обоснования
#Новости#Мусор#Тюменская область#Ялуторовск#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25