Житель Ялуторовска избил подругу сожительницы металлическим чайником

Инцидент произошёл в ходе застолья с распитием спиртных напитков. Мужчина начал ссориться со своей бывшей сожительницей, за которую заступилась её подруга. После чего ялуторовчанин перевёл агрессию на подругу. Мужчина схватил защитницу за волосы и стал угрожать ей вилкой, а затем и вовсе стал бить её по голове металлическим чайником.