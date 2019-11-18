Пьянство и разговоры за рулем названы причинами серьезных ДТП в России

Аварии происходят из-за недостатка в образовании автолюбителей и пешеходов, управлении автомобилем в нетрезвом виде, слабого освещения улиц, разговорах по телефону. По мнению эксперта ООН, в России большая смертность из-за ДТП. В 2018 году зарегистрировано 168 тыс. аварий, в них погибли 18 тыс. человек.
В качестве положительного примера спецпосланник ООН привел опыт европейские страны, как Швеция, Дания, Норвегия.
В России в 2020 году сократят численность сотрудников ГИБДД. Предполагается, что штат будет оптимизирован на 5%, сообщают Новые известия.