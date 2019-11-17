nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменская Росгвардия провела в городе День призывника

17 ноября 2019, 11:54
Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области
Тюменская Росгвардия провела в городе День призывника
Сегодня в Тюмени состоялся День призывника.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени состоялся День призывника. В рамках мероприятия была проведена военизированная эстафета. Участники (юнармейцы и слушатели спецгрупп добровольной подготовки к военной службе) преодолевали лабиринт, препятствия высотой более 2 метров, рвы и перекладины различной ширины, а также метали учебные гранаты, собирали и разбирали автомат Калашникова.

Успешность прохождение эстафеты оценивали по скорости и соблюдению правил.

Министерство обороны РФ повышает престиж русской армии
Узнать подробнее

На мероприятии экспонировались предметы инженерно-саперного и стрелкового вооружения, армейские радиостанции и электронный конструктор «Знаток».

Мероприятие приурочено к Всемирному дню призывника. Одним из организаторов события является Управление Росгвардии по Тюменской области.

#Новости#Армия#Росгвардия#Тюменская область#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25