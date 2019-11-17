Тюменская Росгвардия провела в городе День призывника

В Тюмени состоялся День призывника. В рамках мероприятия была проведена военизированная эстафета. Участники (юнармейцы и слушатели спецгрупп добровольной подготовки к военной службе) преодолевали лабиринт, препятствия высотой более 2 метров, рвы и перекладины различной ширины, а также метали учебные гранаты, собирали и разбирали автомат Калашникова.