Тюменская Росгвардия провела в городе День призывника

В Тюмени состоялся День призывника. В рамках мероприятия была проведена военизированная эстафета. Участники (юнармейцы и слушатели спецгрупп добровольной подготовки к военной службе) преодолевали лабиринт, препятствия высотой более 2 метров, рвы и перекладины различной ширины, а также метали учебные гранаты, собирали и разбирали автомат Калашникова.
Успешность прохождение эстафеты оценивали по скорости и соблюдению правил.
На мероприятии экспонировались предметы инженерно-саперного и стрелкового вооружения, армейские радиостанции и электронный конструктор «Знаток».
Мероприятие приурочено к Всемирному дню призывника. Одним из организаторов события является Управление Росгвардии по Тюменской области.