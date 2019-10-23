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Искали более 100 человек: пропавшую в Тобольске девочку нашли у соседки

23 октября 2019, 04:54
Фото: МВД РФ
В Тобольске завершены поиски семилетней девочки, которая пропала 22 октября. Ее поисками занимались более 100 сотрудников патрульно-постовой, дорожно-патрульной служб.

Также к поискам подключили 45 поисковых групп, отделение по делам несовершеннолетних, отдел уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, сотрудников конвойной и кинологической служб, представителей казачества и общественности.

В Тобольске полиция и волонтеры ищут пропавшую первоклассницу
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Они искали девочку в местах ее возможного местонахождения: у друзей, родственников, знакомых, одноклассников, в подъездах домов близлежащих микрорайонов города, местах массового скопления людей, в том числе в торговых центрах и парках.

Как оказалось, все это время девочка была в соседней квартире. Школьница потеряла ключи от дома и ее приютила соседка, которая накормила ребенка и помогла ей сделать уроки. В настоящее время девочка дома, с ней все в порядке.

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