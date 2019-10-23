Искали более 100 человек: пропавшую в Тобольске девочку нашли у соседки

Также к поискам подключили 45 поисковых групп, отделение по делам несовершеннолетних, отдел уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, сотрудников конвойной и кинологической служб, представителей казачества и общественности.
Они искали девочку в местах ее возможного местонахождения: у друзей, родственников, знакомых, одноклассников, в подъездах домов близлежащих микрорайонов города, местах массового скопления людей, в том числе в торговых центрах и парках.
Как оказалось, все это время девочка была в соседней квартире. Школьница потеряла ключи от дома и ее приютила соседка, которая накормила ребенка и помогла ей сделать уроки. В настоящее время девочка дома, с ней все в порядке.