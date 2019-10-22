В Тобольске полиция и волонтеры ищут пропавшую первоклассницу

Известно, что девочка ушла из учебного заведения в 12:00, но домой не вернулась. Родственники девочки сообщили об инциденте волонтерам и обзвонили родителей всего класса. Подано заявление в правоохранительные органы. Отмечается, что маленькая Полина ранее не задерживалась после уроков. На данный момент люди собираются около школы и осматривают все улицы в районе.