В Тобольске полиция и волонтеры ищут пропавшую первоклассницу

Известно, что девочка ушла из учебного заведения в 12:00, но домой не вернулась. Родственники девочки сообщили об инциденте волонтерам и обзвонили родителей всего класса. Подано заявление в правоохранительные органы. Отмечается, что маленькая Полина ранее не задерживалась после уроков. На данный момент люди собираются около школы и осматривают все улицы в районе.
Девочка была одета темно-синюю куртку, с собой у нее красный портфель, платье серое в клеточку. В МВД отметили, что весь личный состав городской полиции проинформирован об инциденте, ведутся поиски. Мобильный телефон пропавшей остался дома.
Если вам что-либо известно о пропавшей девочке сообщите об этом по телефону 112 или 7-904-88874-38 (волонтёры).
УПД (20:01): Девочка нашлась.