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В Тобольске полиция и волонтеры ищут пропавшую первоклассницу

22 октября 2019, 12:58
Фото: instagram.com и Мегатюмень
В Тобольске, 22 октября, семилетняя девочка не вернулась домой с уроков. Сообщается, что она учится в школе № 16.

Известно, что девочка ушла из учебного заведения в 12:00, но домой не вернулась. Родственники девочки сообщили об инциденте волонтерам и обзвонили родителей всего класса. Подано заявление в правоохранительные органы. Отмечается, что маленькая Полина ранее не задерживалась после уроков. На данный момент люди собираются около школы и осматривают все улицы в районе.

Девочка была одета темно-синюю куртку, с собой у нее красный портфель, платье серое в клеточку. В МВД отметили, что весь личный состав городской полиции проинформирован об инциденте, ведутся поиски. Мобильный телефон пропавшей остался дома.

Если вам что-либо известно о пропавшей девочке сообщите об этом по телефону 112 или 7-904-88874-38 (волонтёры).

УПД (20:01): Девочка нашлась.

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