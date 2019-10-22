nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Проблемы медицины в России становятся все более острыми

22 октября 2019, 13:32
Фото: 1Mi
В Москве продолжается скандал с врачами ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина». Уволившиеся медики пожаловались на условия работы, низкие зарплаты и руководство НИИ.

Между тем центр им. Блохина не единственное учреждение, где возникли серьёзные проблемы. Ни в одном регионе России нет хорошо работающей системы здравоохранения.

На данный момент центральные власти поставили задачу увеличения средней зарплаты для врачей почти в два раза, но региональным властям трудно обеспечить финансирование данного проекта. При этом Минздрав обещает решить проблему с бесплатными лекарствами в стране только к 2023 году.

В Тюменской области в середине 2019 года требовалось около 1000 медицинских сотрудников (данные местного центра занятости). В Удмуртии фиксируется снижение доступности бесплатной медицины. Больницы стараются оказывать больше платных услуг. В ПФО лучше всех в этом плане выглядит Татарстан, но здесь ощущается острый недостаток специалистов. Только две больницы республики укомплектованы почти на 90%, отмечают Новые известия.

За девять месяцев врачи области провели почти миллион онкоскринингов
Узнать подробнее

«Достаточно тяжёлая ситуация в Саратове. Там много проблем», отмечает директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Материалы по теме
За девять месяцев врачи области провели почти миллион онкоскринингов
#Новости#Врачи#Здравоохранение#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25