Проблемы медицины в России становятся все более острыми

В Тюменской области в середине 2019 года требовалось около 1000 медицинских сотрудников (данные местного центра занятости). В Удмуртии фиксируется снижение доступности бесплатной медицины. Больницы стараются оказывать больше платных услуг. В ПФО лучше всех в этом плане выглядит Татарстан, но здесь ощущается острый недостаток специалистов. Только две больницы республики укомплектованы почти на 90%, отмечают Новые известия.