Проблемы медицины в России становятся все более острыми

Между тем центр им. Блохина не единственное учреждение, где возникли серьёзные проблемы. Ни в одном регионе России нет хорошо работающей системы здравоохранения.
На данный момент центральные власти поставили задачу увеличения средней зарплаты для врачей почти в два раза, но региональным властям трудно обеспечить финансирование данного проекта. При этом Минздрав обещает решить проблему с бесплатными лекарствами в стране только к 2023 году.
В Тюменской области в середине 2019 года требовалось около 1000 медицинских сотрудников (данные местного центра занятости). В Удмуртии фиксируется снижение доступности бесплатной медицины. Больницы стараются оказывать больше платных услуг. В ПФО лучше всех в этом плане выглядит Татарстан, но здесь ощущается острый недостаток специалистов. Только две больницы республики укомплектованы почти на 90%, отмечают Новые известия.
«Достаточно тяжёлая ситуация в Саратове. Там много проблем», отмечает директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.