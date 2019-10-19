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За девять месяцев врачи области провели почти миллион онкоскринингов

19 октября 2019, 07:55
Фото: Наш город / 1Mi
За девять месяцев врачи области провели почти миллион онкоскринингов
В медицинских учреждениях Тюменской области проведен почти миллион онкоскринингов за 9 месяцев.

За 9 месяцев в медицинских учреждениях Тюменской области проведен почти миллион онкоскринингов, в результате которых выявлено 1032 онкологических заболеваний и 12202 фоновых (предраковых) заболеваний.

Обследование онкоскрининг проводится с целью раннего выявления и тех заболеваний, которые называют предопухолевыми. Предопухолевые заболевания не вызывают ухудшения самочувствия у людей и потому они считают себя здоровыми. Поэтому важно чаще проходить профилактические обследования.

В Тюменской области система скринингов работает с 2015 года. В настоящее время проводятся такие виды исследования как:

- скрининг ракопатологии органов желудочно-кишечного тракта, который включает в себя анализ кала на «скрытую кровь», а также фиброгастроскопию и колоноскопию путем седации (медикаментозное обезболивание);

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- скрининг органов грудной клетки, с компьютерной томографией, что позволяет определить центральный рак лёгкого на ранней стадии;

- скрининг органов малого таза у женщин;

- ПСА-исследования (простатический специфический антиген) у мужчин;

- маммография у женщин.

Флюорография и профилактические онкологические обследования в женских кабинетах раннего выявления заболеваний также являются действенным методом диагностики ракопатологии на разных стадиях.

#Новости#Онкология#Рак#Медицина#Общество#Тюмень#Рузиля Райтер
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