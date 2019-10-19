За девять месяцев врачи области провели почти миллион онкоскринингов

Обследование онкоскрининг проводится с целью раннего выявления и тех заболеваний, которые называют предопухолевыми. Предопухолевые заболевания не вызывают ухудшения самочувствия у людей и потому они считают себя здоровыми. Поэтому важно чаще проходить профилактические обследования.