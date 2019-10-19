За девять месяцев врачи области провели почти миллион онкоскринингов

За 9 месяцев в медицинских учреждениях Тюменской области проведен почти миллион онкоскринингов, в результате которых выявлено 1032 онкологических заболеваний и 12202 фоновых (предраковых) заболеваний.
Обследование онкоскрининг проводится с целью раннего выявления и тех заболеваний, которые называют предопухолевыми. Предопухолевые заболевания не вызывают ухудшения самочувствия у людей и потому они считают себя здоровыми. Поэтому важно чаще проходить профилактические обследования.
В Тюменской области система скринингов работает с 2015 года. В настоящее время проводятся такие виды исследования как:
- скрининг ракопатологии органов желудочно-кишечного тракта, который включает в себя анализ кала на «скрытую кровь», а также фиброгастроскопию и колоноскопию путем седации (медикаментозное обезболивание);
- скрининг органов грудной клетки, с компьютерной томографией, что позволяет определить центральный рак лёгкого на ранней стадии;
- скрининг органов малого таза у женщин;
- ПСА-исследования (простатический специфический антиген) у мужчин;
- маммография у женщин.
Флюорография и профилактические онкологические обследования в женских кабинетах раннего выявления заболеваний также являются действенным методом диагностики ракопатологии на разных стадиях.