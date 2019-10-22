Кухарук уже год возглавляет Тюмень. Подводим итоги

В своей речи перед депутатами гордумы, тогда ещё, врио главы Руслан Кухарук рассказал о своей программе «зеленый пакет». По словам Кухарука, необходимо грамотно сформировать зеленые зоны городских пространств, а так же выработать долгосрочную стратегию развития зеленых «легких» города.
— Администрация города направила претензию деловому дому «Республика» о добровольном возмещении ущерба, связанного с вырубкой 39 тополей (впоследствии было возбуждено уголовное дело, взамен утраченных деревьев решили высадить новые).
— Глава города утвердил программу формирования современной городской среды. «Особое внимание следует уделять: охране зеленых насаждений, сохранению каждого дерева, если оно не требует в силу возрастных изменений или болезни плановой рубки и ухода» — сказано в программе.
— Весной 2019 года активисты экодвижения «Зеленый хоровод» обратили внимание общественности, на планы властей вырубить 14 редких краснокнижных лип из-за строительства транспортной развязки на пересечении улиц Дамбовской и Мельникайте.
— Летом 2019 не утихали споры о дальнейшей судьбе лога Тюменки. Экологи и общественники были возмущены решением властей построить общежитие на месте зеленой зоны.
— Высадка деревьев в этом году еще не окончена. Планируется, что к концу посадочного сезона будет высажено около 10 тыс деревьев против 3,6 тыс в 2018
— Благоустройство водоемов обсуждаемая тема в Тюмени. Пока на территории озера Алебашево готовятся построить событийный парк, эко-активисты находят в его окрестностяхнесколько десятков свалок и фекальное озеро.
«По обращению общественников летом 2018 года прокуратура провела проверку соблюдения законодательства по озеленению, в ходе которой выявила ряд серьезных нарушений. Хоть это не оглашалось, но в администрации города отреагировали на представление прокуратуры. Насколько мне известно, ответственные работники понесли наказание. Наше требование в части восстановления термина „компенсационное озеленение“ было выполнено. Что касается работы с озеленением, то тут все довольно просто — городская земля не принадлежит жителям. Землей распоряжается департамент имущественных отношений, а строительство курирует ГУС. Даже такая мощная фигура как мэр не может повлиять на проект набережной или отведения участка под парк. Тем не менее, за текущий год администрация высадила почти 9 тыс деревьев, но из-за высокой плотности посадки часть из них может погибнуть через 10-15 лет»
Благодаря визиту Ильи Варламова в наш город, об урбанистике узнал едва ли не каждый тюменец. Можно быть блогером, и рассуждать о том, как должны выглядеть здания и набережная, а можно быть главой города и самому формировать его облик. Руслан Кухарук выбрал второй вариант.
— В феврале 2019 года тюменцев возмутила новость о том, что на месте снесенного памятника архитектуры собираются возводить здание ангарного типа. Активисты движения «Время» разместили на заборе строительной площадки табличку с острой критикой, а сами горожане окрестили гостиницу «тюменским сараем».
— Говоря о судьбе «круглой бани», Кухарук повторил слова предшественника, о том, что памятник архитектуры должен стать украшением города. И добавил, что пространство «кргулой бани» должно использоваться людьми.
— Урбанист Илья Варламов с завидной регулярностью ругает тюменскую архитектуру. Особенно блогеру не нравятся заборы вдоль дорог, новостройки в Восточном и знаменитая тюменская набережная.
— В сентябре началось строительство новой набережной на левом берегу Туры. Проект также подвергся критике тюменцев. В основном недовольство было вызвано недостаточным количеством деревьев.
— На прошедшем в сентябре нефтегазовом форуме глава города заявил о намерении внедрить единый дизайн-код.
«Введение дизайн-кода это хорошая и нужная инициатива. Благодаря этому город станет гораздо привлекательнее. Наиболее ярким примером необходимости введения единого стиля является знаменитый „сарай на набережной“. Важно, чтобы при принятии инициативы были учтены интересы бизнеса. Должен быть плавный переходный период, который, к примеру, даст предпринимателям возможность безболезненно поменять вывески. Что касается общественных пространств, то с этого года власти начали делать опросы на сайте „я решаю“. Необходимо дать людям не только возможность выбрать конечный проект, но и место для его реализации. К тому же, знаковые сооружения, вроде набережной, должны делаться по открытому архитектурному конкурсу. Тогда на выходе мы будем получать интересный и красивый объект, а не очередное бетонное нечто».
Проблемы в сфере ЖКХ давняя головная боль многих тюменцев. Практически каждый политик или крупный чиновник обещает решить накопившиеся в этой области проблемы. Руслан Кухарук не стал исключением — за год он неоднократно говорил о планах решить различные проблемы: от вывоза снега до аварийных домов.
— Обустройство ливневых канализаций. Тему поднимал не только Кухарук в программе благоустройства, но и многие горожане. Особенно, после дождя.
— Уборка снега. Вывоз снега, традиционно, актуальная проблема для нашего северного города. По данным сайта «Тюмень наш дом» по теме «складирование снега», за 2018 год было зафиксировано 4781 обращения, в 2019 году эта цифра превысила 5100.
— Проблема не только в вывозе снега, но и в его хранении. Так, предприятия МБУ «Тюменьгормост» и ТОДЭП, использующие земли для складирования городского снега, были оштрафованы за порчу земель.
— Ночное расселение дома на Ставропольской вызвало много споров. По мнению горожан, администрации стоило заняться расселением не дожидаясь, пока ситуация станет критичной.
— Перекрытие дорог из-за осенних ремонтов возмутило тюменцев. Не остался в стороне и глава города, раскритиковавший теплосети за затяжные работы. По мнению Кухарука ремонт стоило проводить летом, пока не начался учебный год и часть горожан находится в отпуске.
По словам депутата, за год состояние сферы ЖКХ кардинально не изменилось. Недовольство жителей вызвал многократный перенос сроков замены теплосетей. В одном из дворов перенос осуществлялся 6 раз. Но этот вопрос глава города взял на личный контроль, что вызвало поддержку со стороны депутатов. Не смотря на то, что подобные ситуации происходят стабильно из года в год, в целом, по мнению Тулебаева, наблюдается положительная динамика. С его слов, на недостатки, о которых говорит думская оппозиция, Кухарук реагирует рационально. По большинству вопросов удается договориться. Касательно таких важных для города вопросов, как складирование снега и обустройство ливневых канализаций, администрация совместно с депутатами, разработала пакет мер. Программу планируют реализовать уже в 2020–2021 годах.