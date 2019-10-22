Кухарук уже год возглавляет Тюмень. Подводим итоги

«По обращению общественников летом 2018 года прокуратура провела проверку соблюдения законодательства по озеленению, в ходе которой выявила ряд серьезных нарушений. Хоть это не оглашалось, но в администрации города отреагировали на представление прокуратуры. Насколько мне известно, ответственные работники понесли наказание. Наше требование в части восстановления термина „компенсационное озеленение“ было выполнено. Что касается работы с озеленением, то тут все довольно просто — городская земля не принадлежит жителям. Землей распоряжается департамент имущественных отношений, а строительство курирует ГУС. Даже такая мощная фигура как мэр не может повлиять на проект набережной или отведения участка под парк. Тем не менее, за текущий год администрация высадила почти 9 тыс деревьев, но из-за высокой плотности посадки часть из них может погибнуть через 10-15 лет»