В Тюмени пятый день разыскивают мужчину

Пропавший 32-летний житель областной столицы был одет в синий спортивный костюм, серо-зеленую футболку и кроссовки. На вид ему около 30 лет, рост около 175 сантиметров, глаза серые, короткая стрижка, худощавого телосложения. В верхней челюсти золотая коронка.
Если вам что-либо известно о его местоположении позвоните по телефону 79-41-64 (ОП №8 УМВД Тюмени) или 8-932-3239-911 – волонтеры.
С начала сентября редакция «Наш город» отметила пять случаев пропажи тюменцев. Одна девушка была убита рецидивистом. Его поиском занимаются следователи СКР Тюменской области. Ещё один человек вернулся домой через несколько дней после объявления в розыск.