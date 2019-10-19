В Тюмени появился учитель-сектант

Среди прочего контента, размещенного на страничке, выложены мысли о том, что, живя на земле, люди расплачиваются за ошибки. А душа живет на разных этажах рая и ада. Пока ни в самой школе, ни в Департаменте образования никак не комментируют ситуацию. Однако, по сообщению издания 72.ru, Департамент образования Тюмени все-таки проведет служебную проверку.