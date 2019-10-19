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В Тюмени появился учитель-сектант

19 октября 2019, 04:59
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени появился учитель-сектант
Учитель тюменской школы пугает своих учеников, что за совершенные ошибки каждого ожидает расплата, после чего родители учеников назвали его сектантом.
Сюжет
Тюмень

По сообщению в одном из пабликов «ВКонтакте», учитель школы №17 Тюмени пытается повлиять на мировоззрение своих учеников нестандартным способом.

В анонимном сообщении родителя в паблик «ЧС в Тюмени» говорится, что его ребенок, приходя из школы утверждает, что у него – 9 жизней, все люди – разные, и что Бог накажет всех.

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Бдительные родители подозревают этого педагога в причастности к секте, чему одна из родительниц, кажется, нашла подтверждение, побывав в инстаграме преподавателя.

Среди прочего контента, размещенного на страничке, выложены мысли о том, что, живя на земле, люди расплачиваются за ошибки. А душа живет на разных этажах рая и ада. Пока ни в самой школе, ни в Департаменте образования никак не комментируют ситуацию. Однако, по сообщению издания 72.ru, Департамент образования Тюмени все-таки проведет служебную проверку.

#Новости#Общество#Происшествия#Школы#Учителя#Тюмень#Рузиля Райтер
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