В Тюмени появился учитель-сектант

По сообщению в одном из пабликов «ВКонтакте», учитель школы №17 Тюмени пытается повлиять на мировоззрение своих учеников нестандартным способом.
В анонимном сообщении родителя в паблик «ЧС в Тюмени» говорится, что его ребенок, приходя из школы утверждает, что у него – 9 жизней, все люди – разные, и что Бог накажет всех.
Бдительные родители подозревают этого педагога в причастности к секте, чему одна из родительниц, кажется, нашла подтверждение, побывав в инстаграме преподавателя.
Среди прочего контента, размещенного на страничке, выложены мысли о том, что, живя на земле, люди расплачиваются за ошибки. А душа живет на разных этажах рая и ада. Пока ни в самой школе, ни в Департаменте образования никак не комментируют ситуацию. Однако, по сообщению издания 72.ru, Департамент образования Тюмени все-таки проведет служебную проверку.