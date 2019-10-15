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Вернуть учителя ОБЖ: Тюменцы обратились в Минпросвещения с открытым письмом

15 октября 2019, 14:29
Фото: pixabay.com
Тюменцы опубликовали открытое письмо министру просвещения РФ. Они требуют вернуть учителю ОБЖ работу.
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Тюмень

Отмечается, что решение о расторжении трудового договора с педагогом было принято «стремительно и безапелляционно - фигурально выражаясь, без суда и следствия». Активисты отмечают, что увольнение – это одно из возможных наказаний.

Более того, данный инцидент влияет на 500 учеников школы №2 в Боровском, но местные чиновники не учитывают мнение общественности. Между тем, обучение в российских школах формирует моральный облик детей и подрастающих членов социума.

На сегодняшний день школьники могут себе позволить нецензурно выражаться на уроках без последствий. Руководство учебного заведения не может с ними ничего сделать.

Тюменский родком сообщил о провокации против учителя ОБЖ
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На данный момент более 12 тыс. респондентов подписали петицию в пользу учителя ОБЖ.

#Новости#Письмо#Школы#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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