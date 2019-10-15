Вернуть учителя ОБЖ: Тюменцы обратились в Минпросвещения с открытым письмом

Отмечается, что решение о расторжении трудового договора с педагогом было принято «стремительно и безапелляционно - фигурально выражаясь, без суда и следствия». Активисты отмечают, что увольнение – это одно из возможных наказаний.
Более того, данный инцидент влияет на 500 учеников школы №2 в Боровском, но местные чиновники не учитывают мнение общественности. Между тем, обучение в российских школах формирует моральный облик детей и подрастающих членов социума.
На сегодняшний день школьники могут себе позволить нецензурно выражаться на уроках без последствий. Руководство учебного заведения не может с ними ничего сделать.
На данный момент более 12 тыс. респондентов подписали петицию в пользу учителя ОБЖ.