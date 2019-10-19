Мостострой-11 станет приоритетным подрядчиком по строительству дорог на Ямале

Потенциальным победителем тендера эксперты считают АО «Мостострой-11». Предприятие уже реализовало на Ямале несколько успешных проектов. Строительство моста на реке Надым, Обь и Пур. Более того, МС-11 уже выигрывал тендер стоимостью 4,7 млрд рублей на строительство развязки в Новом Уренгое.