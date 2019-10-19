Мостострой-11 станет приоритетным подрядчиком по строительству дорог на Ямале

Управлением автомобильных дорог Тюменской области объявлен конкурс по строительству дороги «Восточная магистраль» в Новом Уренгое, а также путепровода с развязкой на пересечении с железнодорожной веткой Тюмень — Новый Уренгой. Стартовая цена контракта — 7,77 млрд рублей средств из областного бюджета.
Потенциальным победителем тендера эксперты считают АО «Мостострой-11». Предприятие уже реализовало на Ямале несколько успешных проектов. Строительство моста на реке Надым, Обь и Пур. Более того, МС-11 уже выигрывал тендер стоимостью 4,7 млрд рублей на строительство развязки в Новом Уренгое.
По контракту нового аукциона построить дорогу и путепровод с развязкой нужно до 30 сентября 2022 года.
Компания Мостострой-11 известна как любимица властей тюменского региона. Обычно контракты на реализацию крупных инфраструктурных проектов достаются МС-11. В случае победы компании и в этих торгах, статус любимого подрядчика закрепится за МС-11 и в ЯНАО.