Тюменская молодежь работает над новым методом профилактики сахарного диабета

Поэтому юные ученые задались целью найти другие способы в борьбе с этим заболеванием. Со своей идей они обратились в Институт биологии ТюмГУ, где проект «Доступный инулин» получил поддержку. Сейчас команда биологов работает над подтверждением теории о влиянии инулина на уровень сахара в крови и разрабатывают метод выделения полисахарида из растения топинамбура. По их мнению, применение таблеток инулина— сложного углевода, который содержится в растениях, не усваивается, хорошо поглощает глюкозу и выводит ее из организма, а следовательно не оказывает побочного воздействия.