Тюменская молодежь работает над новым методом профилактики сахарного диабета

Инициативные ребята создали проект «Доступный инулин» совсем не случайно. Мария Бушманова, студентка Института биологии ТюмГУ и школьники Павел Олейников и Иван Рязанцев познакомились в 2018 году на стратегической инициативе «Кадры будущего для регионов». Именно тогда у них и родилась идея — разработать метод лечения сахарного диабета, который сможет заменить инсулин.
Вдохновителем проекта стал 17-летний гимназист Павел Олейников. О сахарном диабете он знает не понаслышке. Бабушка Павла много лет страдает этим опасным для жизни заболеванием. Внук, который уже более шести лет занимается научной деятельности, предложил ей попробовать снизить инсулин чаем с топинамбуром. Уже через месяц у пожилой женщины были отмечены положительные результаты: сахар в крови снизился вдвое (с 12 до 6)! И это притом, что она не принимала никаких сахароснижающих препаратов.
— О пользе напитка прочитал на просторах Интернета. Бабушка принимала чай в течение трех месяцев. Ежемесячно она ходила в поликлинику и сдавала анализ крови на сахар. Так и заметили первые результаты — уровень снизился вдвое. Меня вдохновил этот результат, поэтому я решил и дальше проводить исследования и помогать другим больным, — рассказал Павел.
В современном мире до сих пор нет эффективного способа лечения сахарного диабета. Уровень сахара у больных поддерживают подкожными, внутривенными и внутримышечными инъекциями инсулина. Но существует опасность такого лечения — при передозировке может возникнуть гипогликемическая кома.
Поэтому юные ученые задались целью найти другие способы в борьбе с этим заболеванием. Со своей идей они обратились в Институт биологии ТюмГУ, где проект «Доступный инулин» получил поддержку. Сейчас команда биологов работает над подтверждением теории о влиянии инулина на уровень сахара в крови и разрабатывают метод выделения полисахарида из растения топинамбура. По их мнению, применение таблеток инулина— сложного углевода, который содержится в растениях, не усваивается, хорошо поглощает глюкозу и выводит ее из организма, а следовательно не оказывает побочного воздействия.
Уже в ближайших планах — проведение клинических исследований инулинотерапией мышей и хомяков с сахарным диабетом. Следующим шагом будет расчет дозировки и опытное изготовление таблеток.
После получения всех клинических данных ребята смогут запатентовать свою разработку и участвовать с ней в грантовых конкурсах.
По данным Министерства здравоохранения РФ, в мире 415 миллионов людей больны сахарным диабетом. В ноябре прошлого года в Тюменской области заболевание зарегистрировано у 50 тысяч человек.
Проект «Доступный инулин» помогает в реализации национального проекта «Здравоохранение».