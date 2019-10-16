Власти Ишима судится за квартиру с агрохолдингом из Тюменской области

В Арбитражном суде Тюменской области проходит спор между ишимскими властями и ЗАО «Племзавод-Юбилейный». Чиновники хотят, чтобы суд признал квартиру, расположенную по адресу ул. Чехова, 106, собственностью администрации.
Известно, что недвижимость иметь площадь 34,6 квадратов.
Исковое заявление истец подал 24 сентября. На следующий день арбитраж принял его к производству. Следующее заседание состоится 5 ноября.
Ранее «Наш город» сообщал, что на Ишимском мясокомбинате, который является «дочкой» агрохолдингу, специалисты Северо-Уральского управления Ростехнадзора проводили внеплановую проверку и выявили 172 нарушения.