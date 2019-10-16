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В Тюменской области браконьеры продолжают заниматься незаконной рубкой лесов

16 октября 2019, 06:39
Фото: 1Mi
Прокуратура Тюменской области отчиталась об экологических преступлениях за девять месяцев 2019 года.
Сюжет
Тюмень

За этот период в регионе было возбуждено 231 уголовное дело об экологических преступлениях. Больше всего из них связаны с незаконной рубкой лесных насаждений (169 дел), на втором месте идет незаконная охота (35 дел).

Еще пять дело были возбуждены за незаконную добычу или оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, девять за незаконную добычу водных биологических ресурсов и два за загрязнение вод.

За девять месяцев экологии Тюменской области был причинен ущерб в размере более 109 млн рублей, предъявлены иски о возмещении вреда на сумму порядка 42 млн рублей, 9,6 млн рублей из которых уже возмещены.

В суды за девять месяцев были направлены 90 уголовных дел, часть из которых уже была рассмотрена по существу.

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#Новости#Прокуратура#Тюменская область#Экологический ущерб#Экология#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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