В Тюменской области браконьеры продолжают заниматься незаконной рубкой лесов

За этот период в регионе было возбуждено 231 уголовное дело об экологических преступлениях. Больше всего из них связаны с незаконной рубкой лесных насаждений (169 дел), на втором месте идет незаконная охота (35 дел).
Еще пять дело были возбуждены за незаконную добычу или оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, девять за незаконную добычу водных биологических ресурсов и два за загрязнение вод.
За девять месяцев экологии Тюменской области был причинен ущерб в размере более 109 млн рублей, предъявлены иски о возмещении вреда на сумму порядка 42 млн рублей, 9,6 млн рублей из которых уже возмещены.
В суды за девять месяцев были направлены 90 уголовных дел, часть из которых уже была рассмотрена по существу.