nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Безработный тюменец выгнал работника СТО из чужой машины и поджег ее

10 октября 2019, 04:54
Фото: pixabay.com
В полицию города Тюмени обратился пенсионер, который заявил, что его машину подожги на станции технического обслуживания.
Сюжет
Тюмень

В ходе расследования выяснилось, что владелец автомобиля пригнал его в СТО и ушел ждать окончания работ. Через некоторое время к работнику станции технического обслуживания, который занимался ремонтом машины, подошел неизвестный и выгнал сотрудника из транспортного средства.

В Тюмени загорелся автомобиль, а пламя перекинулось на здание завода
Узнать подробнее

После этого злоумышленник поджег автомобиль и скрылся. Причиненный ущерб транспортному средству составил около 5 тыс. рублей.

Личность злоумышленника удалось установить, вскоре он был задержан. Им оказался 21-летний безработный местный житель. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Молодому человеку за поджег грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. По какой причине он поджег чужой автомобиль пока неизвестно.

Материалы по теме
На парковке в поселке Боровский загорелся внедорожник
#Новости#Поджог#Тюменская область#Автомобили#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25