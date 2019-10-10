Безработный тюменец выгнал работника СТО из чужой машины и поджег ее

В ходе расследования выяснилось, что владелец автомобиля пригнал его в СТО и ушел ждать окончания работ. Через некоторое время к работнику станции технического обслуживания, который занимался ремонтом машины, подошел неизвестный и выгнал сотрудника из транспортного средства.
После этого злоумышленник поджег автомобиль и скрылся. Причиненный ущерб транспортному средству составил около 5 тыс. рублей.
Личность злоумышленника удалось установить, вскоре он был задержан. Им оказался 21-летний безработный местный житель. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Молодому человеку за поджег грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. По какой причине он поджег чужой автомобиль пока неизвестно.