Безработный тюменец выгнал работника СТО из чужой машины и поджег ее

Личность злоумышленника удалось установить, вскоре он был задержан. Им оказался 21-летний безработный местный житель. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Молодому человеку за поджег грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. По какой причине он поджег чужой автомобиль пока неизвестно.