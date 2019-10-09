Тюменские таможенники задержали контрабандистов с заготовками известных брендов

В большегрузном автомобиле находилось 14 тонн заготовок для изготовления обуви с маркировкой товарных знаков Adidas и Nike. В качестве места разгрузки машины в документах указывалась одна из тюменских организаций.
Водителя грузовика, гражданина Казахстана, задержали. В общей сложности он перевозил более 30 тыс. заготовок известных на весь мир брендов.
Таможенники направили запросы представителям правообладателей товарных знаков Adidas и Nike, которые не подтвердили оригинальность товаров. Ущерб этим компаниям был оценен в 126 млн рублей.
Представители тюменской таможни также рассказали, что они и ранее выявляли крупные партии контрафактной обуви, однако заготовки для них - впервые.