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Тюменские таможенники задержали контрабандистов с заготовками известных брендов

9 октября 2019, 05:21
Фото: Тюменская таможня
Вблизи российско-казахстанской границы сотрудники Тюменской таможни с коллегами из Пограничного управления ФСБ задержали грузовик с контрафактом.
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Тюмень

В большегрузном автомобиле находилось 14 тонн заготовок для изготовления обуви с маркировкой товарных знаков Adidas и Nike. В качестве места разгрузки машины в документах указывалась одна из тюменских организаций.

Водителя грузовика, гражданина Казахстана, задержали. В общей сложности он перевозил более 30 тыс. заготовок известных на весь мир брендов.

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Таможенники направили запросы представителям правообладателей товарных знаков Adidas и Nike, которые не подтвердили оригинальность товаров. Ущерб этим компаниям был оценен в 126 млн рублей.

Представители тюменской таможни также рассказали, что они и ранее выявляли крупные партии контрафактной обуви, однако заготовки для них - впервые.

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