Арбитражные дела в сентябре: лидер по задолженности — экс-трейдер Антипинского НПЗ

Новосибирская компания обратилась в Арбитражный суд Тюменской области взыскать с ответчика 170,5 млн рублей убытков. Но арбитраж оставил дело без движения, потому что истец не предоставил несколько документов, в том числе об уплате госпошлины и некоторые другие. До 28 октября «Девелопмент групп» должен исправить это.