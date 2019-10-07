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Арбитражные дела в сентябре: лидер по задолженности — экс-трейдер Антипинского НПЗ

7 октября 2019, 10:26
Фото: 1Mi
«Наш город» проанализировал самые дорогие исковые заявления, поданные в сентябре в Арбитражный суд Тюменской области. Здесь предостаточно дел, косвенно связанных с Антипинским НПЗ.
Сюжет
Тюмень

Сбербанк vs New Stream Trading

К швейцарской трейдерской компании Сбербанк подал сразу три иска. Один — Арбитражный суд Москвы; два других — в тюменский арбитраж. Общая сумма денежных требований составляет почти 30 млрд рублей. Самое крупное исковое заявление на 22,3 млрд рублей истец подал 19 сентября. Через неделю суд принял дело к разбирательству.

Сбербанк требует взыскать с New Stream Trading 22,3 млрд рублей «общей задолженности по генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов от 30.03.2018».

NST раньше продавал продукцию Антипинского НПЗ, когда завод принадлежал владельцу New Stream Дмитрию Мазурову.

В этом исковом разбирательстве АНПЗ привлечен в качестве третьего лица.

Предварительное судебное заседание назначено на 24 октября.

СБК vs New Stream Trading

Тремя исками трейдеры не отделались. Претензии к ним выдвинула «дочка» Сбербанка — СБК. Двадцатого сентября компания обратилась сразу с двумя заявлениями в тюменский арбитраж. По первому они требуют с ответчика 12,3 млрд рублей, с другого — 16,2 млрд рублей.

В итоге суд принял оба заявление. Одно начнут рассматривать в этом месяце, а другое вовсе в марте следующего года.

Стоит отметить, что к разбирательствам в качестве третьего лица привлечен Антипинский НПЗ и Сбербанк.

«Аггреко Евразия» vs «Каспийская Энергия Проекты»

Здесь спор между сторонами касается денежной задолженности. Истец через суд требует с ответчика 327 млн рублей долгов по договору от 29 сентября 2015 года и неустойку в размере 41,6 млн рублей в период с 15 марта по 31 июля текущего года.

Арбитраж принял заявление. Предварительное заседание назначено на 22 октября.

«Аггреко Евразия» открыла свою производственную площадку — сервисно-ремонтный центр — в Тюмени пять лет назад. Такие же площадки компания имеет в Сингапуре, Шотландии, ОАЭ, Панаме.

«Каспийская Энергия Проекты» расположена в Астрахани. «В своей структуре объединяет ресурсы, позволяющие выполнять комплексные проекты по созданию объектов освоения шельфовых месторождений», — говорится на их официальном сайте.

«Девелопмент групп» vs «Сургутнефтегазбанк»

Новосибирская компания обратилась в Арбитражный суд Тюменской области взыскать с ответчика 170,5 млн рублей убытков. Но арбитраж оставил дело без движения, потому что истец не предоставил несколько документов, в том числе об уплате госпошлины и некоторые другие. До 28 октября «Девелопмент групп» должен исправить это.

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