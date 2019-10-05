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В тюменском ОКБ №1 врачи способны выполнять сложнейшие операции на почке

5 октября 2019, 08:28
Фото: pixabay.com
В ОКБ №1 работает уролог Алексей Лутков. Врач, за всё время своей работы, оказал помощь сотне детей с различными патологиями внутренних органов.
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Тюмень

Недавно он помог ребенку, у которого внутриутробно диагностировали расширение мочеточника. Данное заболевание могло привести к атрофии почки. Пересадка мочеточника была проведена по специальной методике доктора. Сложность была в том, что мочеточник был удвоен. Между тем операция прошла успешно.

Стоит отметить, что для лечения маленького пациента рассматривались варианты лечения в Санкт-Петербурге и в Москве. На данный момент тюменские специалисты способны выполнять сложные операции на высоком уровне.

Двое малышей выпили жидкость для розжига и были госпитализированы в ОКБ №1
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Недавно врач смог помочь мальчику с гидронефрозом. После обследования в 2018 году специалисты обнаружили, что одна из его почек не работает. Вместо удаления тюменский специалист провел сложнейшую операцию – пластику лоханки. Работа почки была восстановлена.

#Новости#ОКБ №1#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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