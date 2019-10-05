В тюменском ОКБ №1 врачи способны выполнять сложнейшие операции на почке

Недавно он помог ребенку, у которого внутриутробно диагностировали расширение мочеточника. Данное заболевание могло привести к атрофии почки. Пересадка мочеточника была проведена по специальной методике доктора. Сложность была в том, что мочеточник был удвоен. Между тем операция прошла успешно.