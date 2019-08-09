Двое малышей выпили жидкость для розжига и были госпитализированы в ОКБ №1

Posted 9 августа 2019, 11:56
Published 9 августа 2019, 11:56
Modified 19 августа, 16:26
Updated 19 августа, 16:26
Отмечается, что подобные случаи происходят в городе постоянно. Дети приняли жидкость за воду и стали пить. Она оказалась «невкусная, жгучая». Малыши стали кашлять, а родители детей вызвали скорую помощь. Специалисты смогли своевременно доставить малышей в больницу, где им была оказана необходимая помощь.
Медики отмечают, что пи попадании в легкие смесь может вызвать небольшой ожог и поражает печень и почки. Врачи токсикологического отделения на Котовского, 55 работают круглосуточно. Не пытаться самостоятельно промывать ребенку желудок или вызывать рвоту. По словам врачей, не всех госпитализированных детей выпивших данную жидкость удаётся спасти. Важно вовремя сообщить о происшествии.