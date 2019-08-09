Двое малышей выпили жидкость для розжига и были госпитализированы в ОКБ №1

Медики отмечают, что пи попадании в легкие смесь может вызвать небольшой ожог и поражает печень и почки. Врачи токсикологического отделения на Котовского, 55 работают круглосуточно. Не пытаться самостоятельно промывать ребенку желудок или вызывать рвоту. По словам врачей, не всех госпитализированных детей выпивших данную жидкость удаётся спасти. Важно вовремя сообщить о происшествии.