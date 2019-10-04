Тюменцы все чаще отказываются от школьного питания

Родители отмечают, что на данный момент школьное питание выглядит более цивилизованным и полезным для ребят. Между тем, множество родителей жалуются на качество продуктов. Дети заявляют о болях в животе после школьных завтраков и предпочитают еду из дома. Возникают проблемы со временем для еды. Некоторые дети предпочитают съесть обед в середине дня или после уроков.