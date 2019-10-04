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Тюменцы все чаще отказываются от школьного питания

4 октября 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
В новом учебном году стоимость питания в школах Тюмени увеличилась с 60 до 80 рублей. В этой связи тема горячих завтраков для детей вновь становится предметом обсуждения.
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Дети

За последнее время родители стали чаще отказываться от питания ребенка в школе. Дети предпочитают приносить еду с собой или покупать продукты в ближайших магазинах во время обеденного перерыва. В некоторых школах работает «шведский стол», в остальных обедами обеспечивают столовые и производители питания, сообщает ng72.ru.

Тюменцы сомневаются в улучшении питания детей в школах
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Родители отмечают, что на данный момент школьное питание выглядит более цивилизованным и полезным для ребят. Между тем, множество родителей жалуются на качество продуктов. Дети заявляют о болях в животе после школьных завтраков и предпочитают еду из дома. Возникают проблемы со временем для еды. Некоторые дети предпочитают съесть обед в середине дня или после уроков.

#Новости#Питание#Дети#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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