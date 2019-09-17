Тюменцы сомневаются в улучшении питания детей в школах

В сентябре обновилось меню большинства учебных заведений. В гимназии № 49 появилось больше салатов и витаминизированных напитков. Меню можно поменять, используя специальные электронные приложения.
Между тем, горожане отмечают серьезные проблемы при организации питания для школьников.
«Как всё хорошо рассказывают, было бы так вкусно и тепло в действительности. У нас в 92 школе как кормили холодным обедом так и кормят», - отмечает Елена Бахвалова.
«Сын не питается в школе. Говорит, что такое невозможно есть! И плюс кормят после 5 урока. Из дома всё берёт», - прокомментировал ситуацию подписчик тюменского паблика.
В сентябре стоимость школьного обеда увеличилась с 60 до 80 рублей.