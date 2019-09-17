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Тюменцы сомневаются в улучшении питания детей в школах

17 сентября 2019, 03:00
Фото: pixabay.com
В гимназии № 49 участники комиссии проверяют качество и состав школьных блюд. Специалисты говорят, что питание в тюменских школах стало разнообразнее и лучше, но горожане не согласны с подобным мнением.
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Тюмень

В сентябре обновилось меню большинства учебных заведений. В гимназии № 49 появилось больше салатов и витаминизированных напитков. Меню можно поменять, используя специальные электронные приложения.

Между тем, горожане отмечают серьезные проблемы при организации питания для школьников.

«Как всё хорошо рассказывают, было бы так вкусно и тепло в действительности. У нас в 92 школе как кормили холодным обедом так и кормят», - отмечает Елена Бахвалова.

«Сын не питается в школе. Говорит, что такое невозможно есть! И плюс кормят после 5 урока. Из дома всё берёт», - прокомментировал ситуацию подписчик тюменского паблика.

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В сентябре стоимость школьного обеда увеличилась с 60 до 80 рублей.

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#Новости#Питание#Школы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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