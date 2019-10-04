Тюменские пожарные смогут быстрее добираться до мест возгораний

На эти средства 22 лесничества Тюменской области приобрести почти 250единиц лесопожарной и более 200 единицы лесохозяйственной техники и оборудования, что позволит пожарным быстрее добираться до мест возгораний. Кроме того, теперь лесничества региона технически вооружены равномерно.