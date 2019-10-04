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Тюменские пожарные смогут быстрее добираться до мест возгораний

4 октября 2019, 03:22
Фото: Департамент лесного комплекса Тюменской области
В Тюменской области на модернизацию автопарка лесничеств и оснащение новым оборудованием потратили почти 177 млн рублей, 71 млн рублей из которых поступил из федерального бюджета.
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Тюмень

На эти средства 22 лесничества Тюменской области приобрести почти 250единиц лесопожарной и более 200 единицы лесохозяйственной техники и оборудования, что позволит пожарным быстрее добираться до мест возгораний. Кроме того, теперь лесничества региона технически вооружены равномерно.

Раньше во время пожаров в том или ином районе приходилось перебрасывать технику из других муниципалитетов, теперь, благодаря проекту «Сохранение лесов», эта проблема решена, пояснили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

В списке оборудования также есть: бензомоторные пилы, резервуары для воды, лесовозный автопоезд, а также кусторезы и культиваторы, которые помогут повысить качество работ по лесовосстановлению и лесоразведению.

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#Новости#Тюменская область#Пожары#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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