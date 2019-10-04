Тюменские пожарные смогут быстрее добираться до мест возгораний

На эти средства 22 лесничества Тюменской области приобрести почти 250единиц лесопожарной и более 200 единицы лесохозяйственной техники и оборудования, что позволит пожарным быстрее добираться до мест возгораний. Кроме того, теперь лесничества региона технически вооружены равномерно.
Раньше во время пожаров в том или ином районе приходилось перебрасывать технику из других муниципалитетов, теперь, благодаря проекту «Сохранение лесов», эта проблема решена, пояснили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.
В списке оборудования также есть: бензомоторные пилы, резервуары для воды, лесовозный автопоезд, а также кусторезы и культиваторы, которые помогут повысить качество работ по лесовосстановлению и лесоразведению.