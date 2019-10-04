nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Шоу «Обмен женами» разрушил отношения пары из Тюмени

4 октября 2019, 13:00
Фото: pixabay.com
Повар-сушист Андрей из Ростова-на-Дону на неделю отдал супругу фитнес-тренеру из Тюмени. Так начался новый проект «Обмен женами» на телеканале «Ю».
Сюжет
Тюмень

По правилам телепередачи люди знакомятся с новой семьей и в течение трех дней должны жить по установленным правилам. Через неделю участники реалити-шоу обсуждают произошедшее за это время события.

Отмечается, что пара из Ростова решилась на новый штамп в паспорте сразу после съемок программы. Между тем, проект окончательно разрушил семью Антона и Алены Лущевских из Тюмени. Во время съемок пара была на грани развода. Точку в отношениях поставила новость об изменах супруга. Молодые люди познакомились в соцсети, сообщает donday.ru.

Тюменский «блогер с бензопилой» избежал наказания
Узнать подробнее

Жители областной столицы неоднократно были героями различных шоу-программ телеканалов. Одним им из них был блогер Эдуард Филиппов, который проехался в ванной в центре Тюмени.

#Новости#Телевидение#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25