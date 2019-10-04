Шоу «Обмен женами» разрушил отношения пары из Тюмени

Отмечается, что пара из Ростова решилась на новый штамп в паспорте сразу после съемок программы. Между тем, проект окончательно разрушил семью Антона и Алены Лущевских из Тюмени. Во время съемок пара была на грани развода. Точку в отношениях поставила новость об изменах супруга. Молодые люди познакомились в соцсети, сообщает donday.ru.