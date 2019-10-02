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Тюменский «блогер с бензопилой» избежал наказания

2 октября 2019, 11:36
Фото: pixabay.com
Суд не увидел нарушений правил порядка в действиях блогера с бензопилой. Молодой человек пугал горожан на Текутьевском бульваре.
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Тюмень

Ленинский суд возвратил дело Вахтанга Кварацхелия на доследование. Представители СКР отметили, что доработают материалы для очередного рассмотрения. 2 октября пранкера вызвали на допрос. «Меня отпустили, сказав, что все нормально», - отметил молодой человек.

Известно, что в отношении подозреваемого был составлен протокол за мелкое хулиганство. Пранкер выбегал из кустов и пугал людей бензопилой. Позже молодой человек заявил, что не считает себя виновным, а его действия были шуткой.

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Большинство тюменцев возмутил жестокий розыгрыш. Сотрудники полиции отметили, что никто из горожан заявления на действия блогера не подавал. В комментариях к видео горожане заявляют о неадекватности блогера.

#Новости#Блогеры#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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