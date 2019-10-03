В 2022 году в Ишиме построят культурный центр за 440 млн рублей

В ближайшем будущем в Тюмени и Ишиме появятся виртуальные концертные залы. На их создание выделено 2 млн рублей. По мнению экспертов, это поможет формированию открытого культурного пространства. Более того, реализация проекта позволит жителям областных городов увидеть и услышать выступления ведущих артистов страны.