В 2022 году в Ишиме построят культурный центр за 440 млн рублей

Новый культурный центр будет иметь свой концертный зал, вестибюль, гардероб, кассу. В здании смогут находиться до 500 человек. Проект был разработан организацией «Стройпроект».
Предусмотрены помещения для артистов и работников здания центра. На втором этаже будут расположены балконы для зрителей, буфет, лифты. Ориентировочно здание появится в начале 2022 года.
В ближайшем будущем в Тюмени и Ишиме появятся виртуальные концертные залы. На их создание выделено 2 млн рублей. По мнению экспертов, это поможет формированию открытого культурного пространства. Более того, реализация проекта позволит жителям областных городов увидеть и услышать выступления ведущих артистов страны.