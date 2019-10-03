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В 2022 году в Ишиме построят культурный центр за 440 млн рублей

3 октября 2019, 13:05
Фото: 1Mi
В Ишиме появится крупный культурный центр за 441 млн рублей. В настоящее время на сайте госзакупок объявлен соответствующий электронный аукцион.

Новый культурный центр будет иметь свой концертный зал, вестибюль, гардероб, кассу. В здании смогут находиться до 500 человек. Проект был разработан организацией «Стройпроект».

Предусмотрены помещения для артистов и работников здания центра. На втором этаже будут расположены балконы для зрителей, буфет, лифты. Ориентировочно здание появится в начале 2022 года.

В Тюмени и Ишиме появятся виртуальные концертные залы
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В ближайшем будущем в Тюмени и Ишиме появятся виртуальные концертные залы. На их создание выделено 2 млн рублей. По мнению экспертов, это поможет формированию открытого культурного пространства. Более того, реализация проекта позволит жителям областных городов увидеть и услышать выступления ведущих артистов страны.

#Новости#Культура#Ишим#Александр Мязин#Общество
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