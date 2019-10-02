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Возле ТЦ «Лента» водитель сбил двухлетнюю девочку и уехал

2 октября 2019, 10:50
Фото: ГИБДД Тюменской области
Возле ТЦ «Лента» в Тюмени произошло ДТП с участием ребенка. Водитель сбил двухлетнюю девочку и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел 1 октября.
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Тюмень

Отмечается, что машина двигалась задним ходом и задела ребенка. Дедушка и внучка покинули место ДТП, но затем обратились в больницу. На данный моменте водителя разыскивают. Очевидцев просят позвонить в ГИБДД по телефонам: 29-14-88, +7 922 263-31-33.

На парковках торговых центров нередко происходят серьёзные ДТП. В 2018 году в Тюмени на пересечении улиц Малыгина и Герцена около ТЦ «Галерея Вояж» легковой автомобиль въехал в толпу пешеходов. По словам очевидцев, пострадало пять человек. На место инцидента прибыло 4 автомобиля скорой помощи и сотрудники МЧС.

Тюменку, наехавшую на пешеходов у ТЦ «Галерея Вояж» прошлой осенью, лишили прав
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Между тем в региональном ГИБДД отмечают сокращение числа гибели пострадавших в аварии людей на 21%.

#Новости#ДТП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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