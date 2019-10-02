Возле ТЦ «Лента» водитель сбил двухлетнюю девочку и уехал

На парковках торговых центров нередко происходят серьёзные ДТП. В 2018 году в Тюмени на пересечении улиц Малыгина и Герцена около ТЦ «Галерея Вояж» легковой автомобиль въехал в толпу пешеходов. По словам очевидцев, пострадало пять человек. На место инцидента прибыло 4 автомобиля скорой помощи и сотрудники МЧС.