Тюменку, наехавшую на пешеходов у ТЦ «Галерея Вояж» прошлой осенью, лишили прав

Девушка признала свою вину. В апреле суд постановил, что ей нельзя уезжать из Тюмени, менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, являться туда один раз в месяц для регистрации. Кроме того, суд взыскал с осужденной в пользу двух потерпевших в общей сложности 755 тыс. рублей морального вреда и расходов на оплату услуг представителя.