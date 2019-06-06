Тюменку, наехавшую на пешеходов у ТЦ «Галерея Вояж» прошлой осенью, лишили прав

Ранее Центральный районный суд признал ее виновной в нарушении ПДД, в котором пострадали люди. Тогда суд ей ограничил свободу на один год. Гособвинитель настаивал еще и на лишении водительских прав, но этого не последовало. Тогда прокуратура обжаловала такое решение.
Инцидент произошел 2 ноября прошлого года. По версии следствия, автомобилистка на Hyndai Solaris ехала с опасной скоростью по мокрому асфальту. Поворачивая на улицу Герцена у ТЦ «Галерея Вояж», она не справилась с управлением и наехала на пешеходов, которые стояли у светофора. Три женщины сломали ноги, двое мужчин получили легкий вред здоровью, еще одна – ссадины.
Водительский стаж тюменки составлял два года. Фактически же она управляла машиной около 1,5 месяцев.
Девушка признала свою вину. В апреле суд постановил, что ей нельзя уезжать из Тюмени, менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, являться туда один раз в месяц для регистрации. Кроме того, суд взыскал с осужденной в пользу двух потерпевших в общей сложности 755 тыс. рублей морального вреда и расходов на оплату услуг представителя.